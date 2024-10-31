Считали пропавшим без вести: на фронте погиб телеоператор Алексей Андреев с позывным 'Коваль'. Фото

На фронте в Донецкой области погиб телеоператор Алексей Андреев с позывным "Коваль", известный мариупольский журналист и защитник Украины. Алексей, ранее работавший в местных телекомпаниях ТВ7 и "Сигма", а также в пресс-центре "Азовстали", отдал свою жизнь, защищая родную землю.

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Он встал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения. Как рассказала его жена Наталья, которая сейчас проживает в Черновцах, Алексей пропал без вести 29 ноября 2023 во время боев в селе Богдановка Бахмутского района.

Он находился на первой линии обороны, когда произошел обстрел. Долгие месяцы семья и близкие надеялись на его возвращение, однако тело Алексея было передано украинской стороне при обмене с российской стороной. После анализа ДНК стало известно, что Андреев погиб. Ему было 50 лет.

"Он был редким человеком. Простой, веселый, добрый, но на самом деле Алексей был глубоким и принципиальным. Человек, умевший любить", – рассказала жена Наталья.

Его друзья и коллеги также помнят Алексея как человека, который был предан своему делу, рок-музыке, и имел глубокое пренебрежение к врагам Украины.

Прощание с Алексеем Андреевым состоится 2 ноября в Черновцах на "Аллее Славы" Центрального кладбища в 11:00.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, снайпер Максим Николаенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 25 октября.

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