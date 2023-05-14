'Сдался в плен, потому что остался один': оккупант пожаловался, что все его товарищи погибли. Видео

Российский оккупант сдался в плен 24-му отдельному штурмовому батальону "Айдар". Военный страны-агрессора сказал, что принял такое решение, так как остался один.

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Все его товарищи по службе были ликвидированы. Кадры с рассказом захватчика опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что этот россиянин приехал воевать против Украины из Мордовии (республика в составе РФ).

"Я сдался в плен батальйону "Айдар" так как остался один, все погибли", – сказал захватчик.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал, что локация, на которой этот одинокий оккупант сдался Вооруженным силам Украины, не указана. Однако, учитывая официальные сообщения батальона "Айдар", это произошло вблизи Бахмута, к югу от села Ивановское (Красное).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вооруженные силы Украины продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Сейчас там идут активные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

– На видео попало, как оккупанты бежали, пытаясь спастись от огня украинской артиллерии, на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км от города.

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