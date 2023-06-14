Сдавал врагу позиции ВСУ: коллаборант с Донбасса получил 13 лет за решеткой. Фото

СБУ задержали коллаборанта, который под видом переселенца скрывался на западе Украины. Предатель, сотрудничавший с врагом, проведет за решеткой 13 лет.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Сотрудники службы собрали против предателя мощную доказательную базу.

Предатель после сотрудничества с оккупантами в Донецкой области скрылся из региона и хотел избежать наказания. Так, в начале российского вторжения он передавал локации сил обороны на Лиманском направлении врагу. Однако после того, как регион был освобожден от российских захватчиков, он решил бежать во Львовскую область как переселенец.

В процессе расследования СБУ также установила, что мужчина планировал восстановить свои связи с оккупантами, в частности, чтобы дальше передавать разведданные уже с территории западного региона Украины.

Следователи установили, что коллаборантом оказался житель Донбасса. Он передавал полученную разведывательную информацию через "связного" – боевика террористической организации "ДНР", находившегося на временно захваченной части региона. Для связи они использовали российские социальные сети и мессенджеры.

После установления местонахождение злоумышленника сотрудники СБУ задержали его в конце прошлого года в декабре. На основании материалов, предоставленных украинской спецслужбой, суд назначил злоумышленнику срок заключения продолжительностью 13 лет.

Напомним, что СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который хотел слить направления украинского контрнаступления. Им оказался житель временно оккупированного Энергодара.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении российскому топ-пропагандисту Александру Дугину, призывавшему к уничтожению украинцев и дочь которого взорвали в Подмосковье.