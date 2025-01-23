"Сделаны выводы": 155-я бригада постепенно приобретает боевые способности, – Сырский
Известна 155-я отдельная механизированная бригада им. Анны Киевской, военные которой во время учебы за границей массово прибегли к самовольному уходу из частей, становится полноценной боевой бригадой. По определению командующего Вооруженными силами Александра Сырского, 155-я ОМБр "приобретает определенные боевые способности".
Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил после посещения командных пунктов на Покровском направлении. По словам Александра Сырского, он заслушал командиров бригад касаемо особенностей ведения боевых действий, и "особое внимание было уделено 155 ОМБр".
"Бригада постепенно приобретает определенные боевые способности. Все негативные моменты и трудности, возникшие при ее развертывании в Украине, проанализированы, сделаны выводы, что будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих", – отметил Сырский.
Также главнокомандующий поинтересовался проблемными вопросами и запросами по актуальным потребностям бригад.
"Поработал в отдельном полку БПС по дальнейшему масштабированию его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые усовершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя", – сообщил Сырский.
Также командующий ВСУ "принял необходимые решения по усилению подразделений резервами".
Как сообщал OBOZ.UA, 155-я механизированная бригада в течение 9 месяцев проходила подготовку в Украине, Польше и Франции. Считалось, что в штате бригады будет более 5800 военных. Но при развертывании ОМБр на передовой выяснилось, что не менее 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду.
После этого главком ВСУ поручил усилить 155-ю бригаду, а командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что взял под личный контроль ситуацию. Он начал подбор новых командиров, и бригада заняла свою полосу фронта.
На этой неделе Госбюро расследований сообщило о задержании бывшего командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина. Как утверждают в ГБР, именно во время его командования самовольное оставление части бойцами приобрело массовый характер.
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