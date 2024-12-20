Сдетонировала силовая установка: под Москвой в результате взрыва выведен из строя военно-транспортный самолет Ан-72 – ГУР

На аэродроме "Остафьево" под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72, принадлежавший ВМФ РФ. Взрыв произошел в результате детонации основной силовой установки борта.

Видео дня

Об этом утром 20 декабря сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Как рассказали в ведомстве, российский самолет взорвался 12 декабря.

"На аэродроме "Остафьево" в Московской области произошел взрыв – сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора России", – говорится в сообщении ГУР.

В результате вражеский борт выведен из строя.

Дополняется...