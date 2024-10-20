Сегодня отмечал бы 31-летие: жена и побратим Алексея 'Moonfish' Меся рассказали о становлении первого украинского пилота F-16. Фото

Свой День рождения 20 октября мог бы отмечать украинский пилот Алексей Месь на псевдо Moonfish: в этот день ему исполнился бы 31 год. Однако 26 августа 2024 года Алексей погиб, отражая воздушную атаку России.

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Moonfish стал первым украинским пилотом, прошедшим переобучение F-16, первым посадил этот истребитель в Украине и сбил F-кой воздушную цель в небе над Украиной. Рассказ о легендарном украинском пилоте от его жены и побратима опубликовали на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Все знали его, как "Мунфиша" – известного на весь мир украинского пилота, первым прошедшего переобучение F-16 и применившего американский истребитель против российских ракет. Я же знала его, как нежного и скромного Лешу... Неидеального, упрямого и всегда занятого, однако любящего, внимательного мужа. Лешу, который по служебным вопросам объездил чуть ли не полмира: Норвегию, Дубаи, Америку, Данию… и с которым так ни разу и не удалось уехать в море втроем на короткий семейный отдых. Атеперь каждый день без него превратился в испытание", – рассказала супруга Героя Юлия.

Женщина утверждает: несмотря на то, что имя Алексея действительно знали во многих странах, к публичности он не стремился и не хотел ее, ведь ценил свободу и конфиденциальность, а также заботился о безопасности любимой жены и дочери.

Юлия рассказала, что с будущим мужем они познакомились, когда оба еще учились в школе. Знакомство произошло во время защиты работ по физике в Малой академии наук. Алексей тогда победил: его работа на тему "Нанотехнологии в космической отрасли" была признана лучшей.

Сначала, вспоминает Юлия, парень показался ей слишком высокомерным и самоуверенным. И понадобилась еще не одна встреча на разных праздниках и конкурсах в их небольшом городке, чтобы она разглядела в нем юношу, с которым согласилась пойти на первое свидание.

После школы Алексей собирался вступить в КПИ на "атомную энергетику". Этот замысел он осуществил, одновременно пройдя отбор еще в нескольких вузах. А за несколько дней до завершения вступительной кампании вдруг удивил всех знакомых решением, полностью изменившим всю его дальнейшую жизнь: Алексей Месь поступил в ХНУПС на летный факультет.

Как вспоминает побратим и друг Алексея Иван Смеречанский с псевдо "Смерека", тогда, в 2011-м, когда они вместе вступали в ХНУПС, был большой конкурс.

"На одно место, если не ошибаюсь – 8 человек, но понятно, что Алексею с его баллами ВНО особо волноваться не приходилось. Он уже с первых дней шел на "красный" диплом. Мало кто относился к учебе настолько серьезно. Да и талант к полетам, честно говоря, имели далеко не все. Уже на втором курсе, после первых полетов на легкомоторных самолетах ХАЗ-30, люди понемногу отсеивались. В 2014 году, когда мы учились на третьем курсе, началась война. Это был еще один своеобразный отбор. Тогда мы летали на Чугуевском аэродроме, вблизи Харькова. Именно через него проходили наши танки, пехота, спецподразделения и уезжали на фронт. Никто из нас не спасовал, хотя понимали, что служба вряд ли будет спокойной. Разве что крымчане… Им сразу дали выбор. К сожалению, большинство предложением воспользовались", – говорит "Смерека".

Он вспоминает, что в казарме рядом с его кроватью спал курсант из Крыма, который ныне бомбит Украину. Однако были и другие примеры. Так, Смеречанский вспомнил об Александре Корпане из Севастополя, который тогда, в 2014-м, сказал, что будет с Украиной до последнего – и сдержал слово: он погиб 2 марта 2022-го в бою с захватчиками, посмертно был удостоен звания Героя Украины.

"Наш выпуск стал первым, который с 5-го курса уже летал на боевых самолетах. Хотелось, чтобы со временем нами гордилась вся страна… А потом был выпускной. Алексей Месь, как отличник, получил отличие из рук Президента и "Меч дружбы" от Великобритании. Помню, как нам говорили: "Ой, какой у вас показушный выпуск, Президент приехал..." А мы действительно выросли крутыми летчиками. Многие мои друзья стали Героями Украины, к сожалению, многие посмертно", - отметил он. "Ель".

После выпуска Алексей Месь по распределению попал на службу в Ивано-Франковскую бригаду тактической авиации.

"Мы пришли молодыми лейтенантами, и считали себя готовыми ко всему, даже не представляя, что ждет нас впереди... Довольно быстро Меся отобрали учиться на T-6A Texan II на авиабазе Коламбус в США. Этот курс необходим для получения западной базы – изучения стандартных процедур и методик. А главное – для осознания их философии лётной работы как таковой. Мы много общались, переписывались в это время. Алексей всегда подчеркивал: "Английский язык! Без него нет будущего!" Одно дело знать разговорный, а другое – авиационный: радиообмен, команды, сроки… А еще к тому времени он налетал более 150 часов. Тогда это был очень мощный опыт", – рассказал Смеречанский, также служивший в той же бригаде.

Жена Алексея Юлия (влюбленные поженились после завершения учебы) вспоминает, что после возвращения из США Месю предложили должность в Командовании Воздушных сил. В то время у супругов уже родилась дочь. Но долго штабную работу Месь выдерживать не смог, его звало небо. Поэтому семья переехала в Луцк, где Алексей стал командиром эскадрильи.

"Думали, что задержимся надолго. Но… Уже в январе 22-го он поехал на учебу в академию в столицу. И по иронии судьбы 20 февраля 22-го года мы с дочкой переехали в Киев. На следующий день хорошо помню мой День рождения .Сидели на кухне арендованной квартиры с друзьями, обсуждали все: будет ли война, какой жестокой и длительной она может быть. Алексей в этом вопросе был, мягко говоря, реалистом, а нам не хотелось верить в его неутешительные прогнозы", – рассказала жена воина.

Уже в первый день полномасштабного вторжения Алексей спасал украинскую авиацию, перелетая с аэродрома на аэродром. Тогда украинским пилотам пришлось противостоять противнику, имевшему значительное преимущество.

"Рассказывал ли что-нибудь? Время от времени получала сообщение: "Работаю. Все норм". Изредка – общались, без подробностей, лишь бы услышать голос. Леша никогда не говорил, что им тяжело или страшно… А страшно было, особенно после первых потерь друзей и одногруппников: Александра Корпана, погибшего 2 марта и Евгения Лысенко, который погиб 9 марта 2022 года. Знаю, что есть мужья, которые перед каждым боевым вылетом пишут: "Я ушел", а потом: "Я прилетел". У нас такого не было. Разве что отправлю сообщение – а оно не доставлено. Ага, наверное, летает. Потом перепрашиваю: "Работал?". Отвечает: "Да". Его раздражало, что в Украине так любят поболтать. Всегда сердился, когда я, гуляя с ребенком, узнавала больше новостей, чем от него. А я сердилась, что все своим женам все рассказывают, а мой – держит язык за зубами", – поделилась воспоминаниями жена Героя.

"Смерека" же вспоминает встречу с бывшими сокурсниками и товарищами в начале марта 2022 года. Уже тогда Алексей, по его словам, отстаивал необходимость перевооружения украинской армии.

"Алексей подчеркнул, что постоянно на связи с американцами, которые для него стали настоящими собратьями и коллегами. Алексею доверяли презентовать Украину. Еще до полномасштабки имел мощный опыт международного сотрудничества. Ездил в Норвегию курсантом, на международную выставку в Дубае. А в Калифорнии даже летел вторым пилотом во время дозаправки F-15 в воздухе. С началом войны Месь начал убеждать всех вокруг, что сейчас уникальная возможность перевооружиться и включился в процесс, начал серьезный диалог о необходимости получения иностранного вооружения. Сначала это были рабочие встречи в формате Рамштайн, где поднимали вопросы возможности укомплектования МиГ-29 западным вооружением. Алексей Месь участвовал в перегоне МиГов из Польши и Словакии, что на самом деле тоже было очень важным моментом в войне… Ведь всем было понятно, что вопрос получения западных самолетов быстро не решится, а воевать как-то нужно. Шанс выжить мы все получили именно благодаря стареньким МиГам и Сушкам", – рассказал побратим Алексея Меся.

Последующие месяцы Moonfish чередовал боевую работу с усилиями, направленными на получение Украиной западных истребителей.

"Потом была поездка в Вашинтон с Андреем Пильщиковым. Они четко и структурированно подготовили все месседжи и им поверили. Двое молодых парней, досконально знавших английский язык, только вернулись с боевых задач, у них горели глаза и они убеждали, что смогут. Прежде всего тогда лоббировался вопрос получения западного ПВО, но тема получения Украиной западных самолетов, в частности F-16, была крайне важной. Появление украинских пилотов в американском Сенате, Конгрессе и в топовых медиа Соединенных Штатов привлекло внимание американского общества. Вернувшись в Украину, Алексей рассказывал, как кто-то из американских чиновников или сенаторов сказал им: "Вы даже не представляете сколько власти в этих кабинетах". А он ответил: "Возможно и хорошо, что не знаем". Уже после гибели Леши один из американских лидеров написал в Твиттере, что когда он встретился с Андреем и Алексеем, ему показалось, что они сразу смогут полететь на "фалконах", – рассказала Юлия.

В значительной степени именно Месь и Пильщиков помогли запустить на Западе обсуждение возможности предоставления Украине F-16, которое продвигалось на многих уровнях.

"Помню, как мы встретились после поездки в Штаты... Он был таким заряженным. Говорил: "Все получится, Мы сможем! Конечно, все не просто, но надо дожать. Когда как не сейчас? Много потерь, самолеты устарели". А уже совсем скоро мы увиделись на аэродроме в Днепре. Он не просто прилагал сверхусилия для получения F-16, но и много летал, воевал, ездил все ротации, короче говоря, пахал вместе со всеми", – напоминает "Смерека".

Когда летом 2023 года группа летчиков и авиационных инженеров поехала на обучение в Данию, Алексея Меся назначили старшим группы.

"Он постоянно был озабочен, ведь в подчинении кроме летчиков был еще и инженерно-технический состав. А это – десятки людей! Для кого-то нужно быть наставником, для кого-то – психологом, кому-то дать взбучку. Еще и самому учиться. Ребятам было непросто, давила информационная кампания, на них была возложена слишком большая ответственность. Алексей сердился, что в Дании не слишком благоприятные для полетов условия, что не позволяло быстро проходить курс. Они рвались домой, рвались воевать! Месь не раз говорил что-то типа: "Смерека, ты уже и "хармом", и "джейдамом" лупишь, серьезные задачи выполняешь, а я здесь учусь". Ему было тяжело усидеть "за партой", хотя и понимал, что это все ради будущего, ведь "МиГари" свое доживают… Ребята рвались домой", – рассказал Смеречанский, который проходил обучение в Дании по другой программе.

"Смерека" также отметил, что последний раз видел побратима именно в Дании. Во время той встречи 1 марта два товарища проговорили до самого утра.

"Это был очень мотивирующий разговор. Алексей говорил, что нам предстоит большое будущее. Что он обязательно станет инструктором. Что научит нас всему", – говорит Смеречанский.

За время, которое Алексей проходил в Дании, к нему смогла вырваться жена с дочерью: рядом с любимым мужем и папой они провели три месяца.

"Это было довольно недешевое удовольствие, все за свой счет. Но, очевидно, это – лучшая инвестиция за всю жизнь. Эти 3 месяца были самым длинным периодом, когда он ежедневно был рядом. Мог вечером приходить домой. Это было прекрасное время. Я очень боялась момента возвращения ребят в Украину, ведь понимала, какая опасность их ждет, плюс за ними будут активно охотиться. Алексей всегда говорил: "Ты узнаешь, что я в Украине, когда я наберу тебя на мобильный". Мы долго ждали, были согласования, переносы… Когда он меня набрал – у меня затряслись руки. Муж успокаивал: "Не накручивай себя! Мы же на МиГах работали, а это – F-16, тут же все совсем по-другому", – рассказывает Юлия.

Алексей Месь стал пилотом, который посадил в Украине первый F-16 в Украине. Он первым поднялся в небо на этом истребителе на боевой вылет. И первым сбил на F-16 воздушную цель.

"На самом деле после возвращения в Украину у него была куча рутинной работы. Сдать и принять должность, бесконечное количество руководящих документов, рабочих групп, много раз ездил на совещания в Киев, а еще – много аэродромных часов, когда ребята оттачивали свое мастерство… Было ощущение, что он не мог сидеть без дела ни минуты. Я даже немного обижалась, когда в выходной день Леша сказал, что от них ждут результата, соответственно сейчас не до отдыха. А я все ждала, что настанет момент, когда он хоть немного успокоится", – поделилась воспоминаниями Юлия.

За день до того, как Алексей отправился на свою последнюю задачу, рассказала жена Героя, он вернулся домой поздно.

"Увидели его с дочерью с балкона. Был, как всегда, в телефоне, кому-то отписывал... Быстро написала сообщение: "Сколько можно? Давай домой!" Он поднял голову, улыбнулся. Пошли гулять в парк, попили кофе... Перед сном Алексей помыл дочери волосы, посушил, уложил ее спать... Это действительно очень трепетные моменты... А потом раздался звонок, заходили первые "шахеды". Ничего не обычного. Собрался. Помчался на службу. Около 7 утра написал мне последнее сообщение... Ответ уже не прочел, пошел работать", – рассказала жена Алексея.

А в 11 часов Юлии позвонил по телефону свекор, который сказал, что сын не выходит на связь. Тогда, говорит женщина, жизнь поделилась пополам.

"Я тоже был на боевом дежурстве в тот трагический день. Было очень много ракет и дронов. Одна из самых массированных атак. Услышал, что Мунфиш не выходит на связь. К сожалению, худшее подтвердилось. Предварительно, он уничтожил 3 крылатых ракеты и ударный" дрон", – вспомнил "Смерека".

Он добавил: гибель Алексея Меся стала огромной потерей не только для его родных и близких, но и для всей Украины.

"Алексей навсегда останется для нас первым. Первым украинским пилотом F-16. Первым, кто посадил F-16 в Украине. Первым, кто сбил F-кой воздушную цель…Это огромная потеря для всей авиационной семьи. Алексей очень много сделал. Он не просто летал, а рвался что-то менять. Не боялся надоедать, говорить, инициировать. И мы должны продолжать его работу, чтобы потери были не зря", – резюмировал Смеречанский.

Расследование обстоятельств, при которых погиб Алексей Месь, продолжается. Следователи проводят детальный анализ событий, изучают материалы, к расследованию привлечены и международные партнеры, ведь крайне важно, чтобы подобные трагедии в будущем не повторялись.

Тем временем в Воздушных силах подали ходатайство о присвоении Алексею Месю звания Героя Украины посмертно.

Напомним, 1 октября стало известно, что Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову, который вместе с Алексеем Месем внес неоценимый вклад в получение Украиной западных истребителей F-16.

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