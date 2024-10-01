Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Андрею 'Джусу' Пильщикову

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Андрею Пильщикову с позывным "Джус". Воин удостоен ордена "Золотая Звезда" посмертно.

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Защитнику присвоено звание Героя за самоотверженное служение украинскому народу. Об этом говорится в указе президента Украины №658/2024.

Известный пилот удостоен ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу – майору (посмертно)", – говорится в указе главы государства.

Андрей Пильщиков – украинский военный летчик, майор (посмертно) 40 БрТА Воздушных сил ВСУ. Участник российско-украинской войны. Кавалер ордена "За мужество" II (2023, посмертно) и III (2022) степеней. На момент гибели ему было всего 30 лет.

Напомним, 25 августа 2023 года в результате столкновения двух украинских самолетов на Житомирщине погиб известный пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус. Вместе с ним погибли еще два лётчика: Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа легендарного пилота Украина провела в последний путь. Во время церемонии прощания мать Андрея Пильщикова высказала трогательную просьбу к командующему воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Женщина попросила подняться в небо вместо своего погибшего сына на первом истребителе F-16, который прибудет в Украину, или хотя бы посидеть в его кабине.