'Пообещайте, что я поднимусь в небо вместо сына': мать погибшего летчика 'Джуса' тронула просьбой по F-16. Видео

Мать погибшего летчика Андрея Пильщикова высказала трогательную просьбу во время разговора с командующим воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Женщина попросила подняться в небо вместо своего погибшего сына на первом истребителе F-16, который прибудет в Украину.

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Щемящее видео с просьбой матери героя выложили в сети. В свою очередь военное руководство Воздушных Сил ВСУ обязалось выполнить просьбу женщины.

Во вторник, 29 августа, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве простились с погибшим в результате авиакатастрофы 25 августа военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус".

Так, во время общения с Олещуком мать "Джуса" попросила у него выполнить одну ее просьбу.

"Пообещайте, что я поднимусь в небо на первом F-16 вместо сына" – попросила мать погибшего лётчика.

На эту просьбу командующий Воздушными силами ВС Украины ответил утвердительно.

Пришел попрощаться с пилотом "Джусом" и спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также выразил свою поддержку матери погибшего героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дня украинской авиации произошла трагедия – в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.

Собратья трогательно простились с летчиками, погибшими в авиакатастрофе на Житомирщине. Воины сыграли песню на пианино, после чего сожгли его.