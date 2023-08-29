"Пообещайте, что я поднимусь в небо вместо сына": мать погибшего летчика "Джуса" тронула просьбой по F-16. Видео
Мать погибшего летчика Андрея Пильщикова высказала трогательную просьбу во время разговора с командующим воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Женщина попросила подняться в небо вместо своего погибшего сына на первом истребителе F-16, который прибудет в Украину.
Щемящее видео с просьбой матери героя выложили в сети. В свою очередь военное руководство Воздушных Сил ВСУ обязалось выполнить просьбу женщины.
Во вторник, 29 августа, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве простились с погибшим в результате авиакатастрофы 25 августа военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус".
Так, во время общения с Олещуком мать "Джуса" попросила у него выполнить одну ее просьбу.
"Пообещайте, что я поднимусь в небо на первом F-16 вместо сына" – попросила мать погибшего лётчика.
На эту просьбу командующий Воздушными силами ВС Украины ответил утвердительно.
Пришел попрощаться с пилотом "Джусом" и спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также выразил свою поддержку матери погибшего героя.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дня украинской авиации произошла трагедия – в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.
Собратья трогательно простились с летчиками, погибшими в авиакатастрофе на Житомирщине. Воины сыграли песню на пианино, после чего сожгли его.
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