"Сейчас будет дискотека": в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео
Спецназовцы Сил специальных операций уничтожили вражескую позицию вместе с оккупантами на одном из направлений. В результате эффективной операции были ликвидированы два российских захватчика.
Об этом сообщили Силы спецопераций. Также они опубликовали видео успешной работы украинских защитников по врагу.
Что известно
Успешную операцию осуществили бойцы 6 полка ССО "Рейнджерс".
"Ох, сейчас будет дискотека", – прокомментировал оператор видео налета на дом с россиянами.
На видео видно, как бойцы ССО уничтожают вражескую позицию, применяя ручные гранатометы, гранаты, винтовки.
"Прямые действия группа ССО начала с применения ручных гранатометов. Далее в ход пошли гранаты, штурмовые винтовки, а помогали и корректировали – FPV и дроны-разведчики", – отметили в ССО.
В результате работы Сил спецопераций уничтожено двух военнослужащих российской оккупационной армии. После чего группа специального назначения 6 полка ССО Рейнджерс успешно эксфильтровалась.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Силы специальных операций поразили ракетный катер "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Также был атакован нефтяной терминал. Обе цели украинские войска поразили в порту Приморск в Ленинградской области в ночь на 3 мая.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!