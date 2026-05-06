'Сейчас будет дискотека': в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео

Спецназовцы Сил специальных операций уничтожили вражескую позицию вместе с оккупантами на одном из направлений. В результате эффективной операции были ликвидированы два российских захватчика.

Об этом сообщили Силы спецопераций. Также они опубликовали видео успешной работы украинских защитников по врагу.

Успешную операцию осуществили бойцы 6 полка ССО "Рейнджерс".

"Ох, сейчас будет дискотека", – прокомментировал оператор видео налета на дом с россиянами.

На видео видно, как бойцы ССО уничтожают вражескую позицию, применяя ручные гранатометы, гранаты, винтовки.

"Прямые действия группа ССО начала с применения ручных гранатометов. Далее в ход пошли гранаты, штурмовые винтовки, а помогали и корректировали – FPV и дроны-разведчики", – отметили в ССО.

В результате работы Сил спецопераций уничтожено двух военнослужащих российской оккупационной армии. После чего группа специального назначения 6 полка ССО Рейнджерс успешно эксфильтровалась.

