УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Сейчас будет дискотека": в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео

Анна Якубец
War
2 минуты
4,9 т.
'Сейчас будет дискотека': в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео

Спецназовцы Сил специальных операций уничтожили вражескую позицию вместе с оккупантами на одном из направлений. В результате эффективной операции были ликвидированы два российских захватчика.

Об этом сообщили Силы спецопераций. Также они опубликовали видео успешной работы украинских защитников по врагу.

Что известно

Успешную операцию осуществили бойцы 6 полка ССО "Рейнджерс".

"Ох, сейчас будет дискотека", – прокомментировал оператор видео налета на дом с россиянами.

На видео видно, как бойцы ССО уничтожают вражескую позицию, применяя ручные гранатометы, гранаты, винтовки.

"Сейчас будет дискотека": в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео
"Сейчас будет дискотека": в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео
"Сейчас будет дискотека": в ССО показали кадры уничтожения вражеской позиции вместе с оккупантами. Видео

"Прямые действия группа ССО начала с применения ручных гранатометов. Далее в ход пошли гранаты, штурмовые винтовки, а помогали и корректировали – FPV и дроны-разведчики", – отметили в ССО.

В результате работы Сил спецопераций уничтожено двух военнослужащих российской оккупационной армии. После чего группа специального назначения 6 полка ССО Рейнджерс успешно эксфильтровалась.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Силы специальных операций поразили ракетный катер "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Также был атакован нефтяной терминал. Обе цели украинские войска поразили в порту Приморск в Ленинградской области в ночь на 3 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеПотери России в войне с УкраинойВооруженные Силы УкраиныСилы специальных операций ВС Украины
Редакционная политика