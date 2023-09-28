'Сейчас не Первая и не Вторая мировая война': Жирохов указал на нюанс с ударами по штабам российских оккупантов в Украине

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что активизация в последнее время ударов по военным штабам противника на территории Украины не означает, что Украина изменила тактику. Он отметил, что россияне также постоянно защищают свои пункты управления, а российские командиры могут руководить своей армией, не находясь "на нуле".

Об этом Жирохов высказался в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL. Он отметил, что современные технологии позволяют российским командирам применять, в частности, спутниковую связь, чтобы управлять войском и не попадать под удары HIMARS.

"Мы должны понимать, что россияне тоже не сидят на месте. Они постоянно защищают свои штабы, пункты управления от наших средств поражения. Сейчас не Первая и не Вторая мировая война. Командирам не всегда нужно находиться на передовой, на нуле". Есть связь, в частности спутниковая, можно управлять войсками, не попадая под удар HIMARS", – заметил эксперт.

В то же время, что касается обученности российских войск, то Жирохов отметил, что россияне вынуждены держать штабных офицеров ближе к линии фронта. Ведь кадровыми военными российские офицеры могут управлять на расстоянии, однако в случае с мобилизованным требуется постоянный контроль со стороны руководства.

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Эксперт также отметил, что последние успешные удары украинских сил по военным штабам противника еще не свидетельствуют об изменении тактики.

"Нет, это не новая тактика. Она начала использоваться практически сразу после того, как был получен HIMARS. Это разведывательная работа, работа агентурная для того, чтобы выявить эти штабы, пункты управления и т.д. Эта работа ведется постоянно", – утверждает Жирохов.

Он также рассказал, что получение Украиной дальнобойного оружия, в частности, поставки из США систем ATACMS, автоматически не будет означать, что Силы обороны могут интенсифицировать свои атаки по штабам противника. Поскольку эти удары не столько зависят от самого оружия, сколько от выбранной тактики.

"Мы попадаем в штабы, и это зависит не только от оружия, но и от самой тактики. Можем попадать самодельными дронами, артиллерией, если подтянуть его поближе. Получение ATACMS или другого оружия автоматически не означает, что именно для этого оно будет использоваться. Это постоянная работа, которая продолжается каждый день", – отметил Жирохов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас и украинские Силы обороны, и российские оккупанты вынуждены активизировать свои действия. Ведь до условного сезона дождей остались считанные недели. При этом Генштаб ВСУ и лично генерал Валерий Залужный должны переиграть оккупанта и пойти на прорыв фронта там, где тот не ожидает.

Ранее сообщалось, что защитники Украины на Таврическом направлении фронта за сутки "демилитаризовали" оккупационные подразделения ВС РФ на 171 наемник. Речь идет о потерях агрессора убитыми и ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 27 сентября защитники Украины ликвидировали 330 наемников РФ и 90 единиц их техники и вооружения.

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