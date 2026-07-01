Сейчас в мире дефицит: Украина начинает самостоятельно производить взрывчатые вещества

Украина запускает собственное производство взрывчатых веществ, необходимых для изготовления боеприпасов, дронов и других средств поражения. На развитие этого направления государство выделит почти миллиард гривен, а финансирование получат шесть украинских компаний.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, кластер оборонных инноваций Brave1 завершил первый грантовый конкурс, посвященный производству взрывчатых веществ.

Государство инвестирует почти миллиард гривен

По итогам грантового конкурса финансирование получат шесть украинских компаний. Каждое предприятие сможет производить не менее семи тонн взрывчатых веществ в месяц с возможностью дальнейшего наращивания объемов.

Общая стоимость проектов составляет 944 миллиона гривен, из которых 620 миллионов гривен обеспечит государство в формате софинансирования.

Дефицит взрывчатки

Федоров отметил, что сегодня в мире наблюдается дефицит взрывчатых веществ, которые являются одним из ключевых компонентов современного вооружения.

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Для Украины это имеет стратегическое значение, ведь взрывчатка необходима для производства боеприпасов, беспилотников, ракет и других средств поражения.

По словам министра, новые производственные линии позволят увеличить собственный оборонный потенциал и снизить зависимость от внешних поставок критически важных компонентов.

Brave1 стал крупнейшим инвестором в сфере оборонных технологий в Европе

Михаил Федоров сообщил, что за три года работы кластер Brave1 выделил почти тысячу грантов на общую сумму более 5,8 миллиарда гривен, став крупнейшим венчурным инвестором в сфере оборонных технологий в Европе.

В настоящее время экосистема Brave1 объединяет более 2500 компаний, свыше 5000 оборонных разработок, а также военных, инженеров, производителей, инвесторов и представителей государства.

По словам министра, главным преимуществом платформы является полный цикл развития технологий — от анализа потребностей фронта и финансирования разработок до их испытаний, государственных закупок и масштабирования производства.

На какие технологии делает ставку Украина

Федоров отметил, что производство взрывчатых веществ является лишь одним из направлений развития украинской оборонной промышленности.

Среди других приоритетов он назвал роботизацию поля боя для сохранения жизни военных, создание недорогих крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта, разработку украинских радаров для малой системы противовоздушной обороны, а также развитие энергетического оружия, в частности лазерной ПВО, которая уже проходит испытания.

Кроме того, Brave1 обновил грантовую программу, добавив 53 новых технологических направления. Украинские разработчики смогут получить от 500 тысяч до 8 миллионов гривен на создание перспективных оборонных технологий.

Украинские разработки планируется вывести на мировой рынок

Отдельно Федоров сообщил о запуске специальной грантовой программы BraveTech EU, призванной поддержать развитие прорывных оборонных технологий.

Также стартует новый формат сотрудничества Brave Prime с мировыми производителями вооружений. Первыми партнерами проекта стали компании SAAB и Airbus.

По словам министра, следующим этапом развития станет выход украинских оборонных производителей на международный рынок, привлечение новых инвестиций и масштабирование украинских военных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина открывает экспорт оборонных технологий в страны-партнеры. Новые правила должны обеспечить производителям понятные условия работы с международными заказчиками, помочь масштабировать производство, привлекать инвестиции и в то же время гарантировать приоритетное обеспечение потребностей Сил обороны Украины.

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