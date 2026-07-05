Секретность, полиграф и запрет на алкоголь: The Times рассказала об украинском батальоне, наносящем удары по Москве

Батальон "Kairos" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", наносящий удары на большие расстояния по территории России, остается одним из самых засекреченных подразделений в структуре Сил беспилотных систем ВСУ.

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Издание The Times опубликовало материал с рассказами украинских военных об условиях службы, задачах подразделения и тактике ударов по военным объектам РФ. Журналисты пообщались с бойцами батальона и узнали подробности их работы.

В материале отмечается, что военные проходят строгие проверки безопасности, не могут рассказывать даже близким о месте службы, регулярно проходят проверку на полиграфе и должны полностью воздерживаться от употребления алкоголя.

Один из военных сказал:"Мы стараемся сделать войну для них слишком дорогой, чтобы её продолжать, и подтолкнуть к миру".

Строгие правила

По информации издания, батальон "Kairos" входит в число самых засекреченных подразделений украинских Сил беспилотных систем. В силу характера задач он также является приоритетной целью для российских войск.

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Все бойцы должны соблюдать жесткие требования безопасности. Они не сообщают друзьям и родственникам, где именно проходят службу, а также регулярно проходят проверку на полиграфе, чтобы подтвердить, что не разглашали секретную информацию.

Офицер с позывным Рэй пояснил, что главная цель ударов по территории России заключается в том, чтобы заставить российское руководство ощутить последствия продолжения войны.

"Мы пытаемся сделать войну для них слишком дорогой, чтобы её продолжать, и подтолкнуть к миру", – сказал он.

Военный также подчеркнул, что современные украинские беспилотники могут поражать любые стратегические объекты противника.

"Для дрона нет разницы – нефтеперерабатывающий завод, порт… или Кремль", – заявил Рей.

Удары вглубь

По словам офицера, перед началом масштабных атак на Московский регион подразделение в течение двух месяцев последовательно уничтожало российские системы противовоздушной обороны на подступах к столице РФ.

"Мы действуем как батальон примерно 200 дней и за это время поразили около 200 целей", – сообщил Рей.

Он добавил, что такие удары поставили российское командование перед выбором. Если Москва усиливает защиту столицы, то вынуждена перебрасывать системы ПВО с других направлений, в частности из временно оккупированного Крыма.

Командир роты с позывным "Панама" заявил, что украинские военные уже изменили саму логику современной войны. По его словам, технологии лишили государство-агрессора ощущения безопасного тыла, ведь удары могут наноситься вдали от линии фронта.

"Несколько лет назад Путин заявлял всем, что сможет завоевать нас за три дня. Теперь он видит, как горит Россия. Не мы это начали, но мы отплачиваем им. Справедливость восторжествовала", – сказал "Панама".

Он также подчеркнул, что война начинает восприниматься совсем иначе, когда её последствия ощущают на себе непосредственно жители страны-агрессора.

"Когда вы чувствуете запах войны у собственного порога, вы воспринимаете её совсем иначе, чем когда смотрите телевизор", – отметил военный.

В The Times подчеркивают, что батальон "Kairos" играет одну из ключевых ролей в программе нанесения ударов в глубину Сил беспилотных систем Украины. Подразделение почти ежедневно запускает ударные беспилотники по целям на территории России и на временно оккупированных украинских землях, координируя действия с другими украинскими формированиями.

По данным издания, только на прошлой неделе украинские беспилотники поразили ряд нефтегазовых объектов, предприятия оборонной промышленности и военные логистические базы в различных регионах РФ. Часть целей располагалась на расстоянии более 1500 километров от украинской границы.

"Мы можем поражать цели, которых никогда не достигли бы как штурмовое подразделение, и делать это ежедневно", – подытожил Рей.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Белгороде также были атакованы электроподстанции. В нескольких частях города вспыхнули пожары. Областной центр частично обесточен, россияне также жаловались на перебои с водоснабжением.

Под ударом оказались как минимум две электроподстанции. К тому же местные власти подтвердили попадание по неназванному "инфраструктурному объекту", который, по данным отдельных источников, может оказаться важным для российской оборонки заводом "Энергомаш".

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