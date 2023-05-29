Селезнев: Путин формирует поле будущей битвы, препятствуя наступлению ВСУ. Интервью о динамике войны

Участившиеся атаки армии страны-оккупанта России по Украине, ракетные и дроновые, говорят о том, что враг готовит поле будущей битвы. Накануне контрнаступления украинской армии он пытается выхолостить все ее ресурсы. Одновременно оккупант намерен продвинуться вперед, зафиксировать новую линию фронта и снова попытаться надавить на правительство Украины и принудить его к переговорам.

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Армия главы Кремля Владимира Путина пытается найти слабые места в украинской обороне. Но неспокойно и на территории самой России, в ее приграничных областях, куда с рейдами не раз заходили российские добровольцы, воюющие в составе ВСУ. Приграничные конфликты и обстрелы будут продолжаться, пока украинская армия собирает силы для наступления. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Могли бы вы оценить действия врага не на протяжении последних дней, а в определенной ретроспективе? Можно ли сделать вывод о том, какую цель он ставит перед собой? Например, мы видим, что оккупант более активно стал применять крылатые ракеты для ударов по Украине. Он также несколько сменил направление главного удара – теперь это Донбасс и Харьковская область.

– Если говорить о процессах, которые сегодня реализует путинская армия, то они формируют поле будущей битвы. Эти участившиеся ракетные и дроновые атаки не только на Киев, но и на всю глубину территории Украины, связаны с тем, что они пытаются максимально выхолостить наши запасы вооружений, техники, боеприпасов, которые мы концентрируем для обеспечения нашего контрнаступления. Безусловно, все эти действия путинской армии синхронизированы и направлены на то, чтобы максимально ослабить потенциал украинской армии.

Мы говорили о том, что на территории Белгородской области в районе Нового Оскола россияне создали мощный хаб. Там сосредоточено большое количество техники, вооружений и боеприпасов. Если посмотреть на тенденции активизации боевых действия на Купянском направлении и в направлении на Лиман, то в принципе можно четко отследить действия российской армии: она пытается захватить территорию левобережья Оскола, в том числе Харьковской области, и таким образом зафиксировать линию фронта по реке Оскол, зайти там в глубокую оборону и дальше пытаться давить на правительство Украины с целью принуждения его к переговорному треку на тех условиях и с учетом той ситуации, которая сложилась.

Мы помним, с какой целью изначально Путин начинал эту "специальную военную операцию" – полное "освобождение" территорий Донецкой и Луганской областей, "денацификация", "демилитаризация" Украины и недопущение вступления Украины в НАТО. По факту, кроме заявленных целей, в настоящее время в активе путинской армии юг Запорожской и юг Херсонской областей. Практически полностью под контролем врага находится территория Луганской области и большая часть Донецкой области.

Соответственно, сейчас, после зимне-весенней военной кампании, в которой российская армия понесла серьезные потери, она требует усиления. "Чмобиками", боеприпасами. Поэтому российской армии сейчас необходимо зафиксироваться на этих позициях и, находясь в глубокой стратегической обороне, накапливать ресурсы для дальнейших ограниченных действий до того момента, пока они не реализуют план по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Хотя выход на административные границы этих областей не будет означать, что путинская армия остановится. Путин идет настолько глубоко, насколько ему позволяет его противник.

Но в любом случае на фоне наших ожиданий в отношении контрнаступления мы должны совершенно четко понимать, что путинская армия будет искать любые возможности и ударит там и тогда, когда она будет иметь для этого ресурсы, возможности и найдет слабые места в украинской обороне.

– Каков ваш прогноз относительно тенденций?

– Очевидно, что в ближайшей перспективе нет смысла ожидать каких-то активных боевых действий на северном фасе российско-украинского фронта – я имею в виду границу между Беларусью и Украиной. Потому как комплект сил и средств там незначительный. И враг прекрасно знает, что концентрация украинских Сил обороны на территории Волынской, Ривненской, Житомирской и Киевской областей очень высока, а объем работ инженерного и фортификационного плана, направленных на усиление нашей границы, огромен. Поэтому шансов у россиян там просто нет.

Что касается достаточно динамичных событий на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, то очевидно, что приграничные конфликты, минометные, артиллерийские обстрелы будут продолжаться и далее.

Россия таким образом пытается держать в тонусе украинские Силы обороны, чтобы наш Генштаб не перебрасывал те ресурсы, которые находятся на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей на другие участки фронта с целью их усиления. С другой стороны, мы видим, как активно в реализацию информационно-силовых акций включились представители РФ, которые действуют под флагом легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса.

Думаю, такие приграничные стычки, артиллерийская и контрбатарейная борьба будет продолжаться и далее. Что касается нужд украинских Сил обороны, действующих на этом участке фронта, то это, в первую очередь, усиление системы противовоздушной обороны, потому как очевидно, что в таких условиях воевать с противником крайне важно. Уничтожение носителей КАБов (корректируемых авиационных бомб. – Ред.), самолетов создает для нас предпосылки, чтобы быть максимально эффективными в противостоянии с противником.

– Вы уже упомянули о рейдах в Белгородскую область групп российских добровольцев. На сайте Настоящего времени вышло интервью с одним из них – его позывной "Цезарь". Он заявил: "главный вывод – граница России не на замке. Это первая разведка боем, дальше будет веселее". По вашим оценкам, какие перспективы в нашей войне имеет такая инициатива? Насколько целесообразно распылять наши силы и средства на то, чтобы действовать на территории врага? Или все-таки нашим приоритетом остается освобождение оккупированных территорий Украины?

– Безусловно, для украинских Сил обороны приоритет – это деоккупация всей территории нашей страны в границах 1991 года. Ну а россияне воюют с россиянами. В составе "Свободы России" и Русского добровольческого корпуса находятся исключительно граждане РФ.

Таким образом они демонстрируют жителям России, что есть сопротивление с оружием в руках против путинского режима. Это хорошая история. Она не ресурснозатратна для украинских Сил обороны. Да, безусловно, у этих подразделений есть коммуникация с нашим Главным управлением разведки, но эта деятельность не является настолько критично сложной в плане логистики, материально-технического обеспечения, потому что как все мероприятия организовывают они сами.

– Последний вопрос – по поводу так называемых старых оккупированных территорий. Мы ежедневно наблюдаем за картой боевых действий и видим, что украинские Силы обороны еще не пересекали эти "старые" линии оккупации. Разумеется, мы понимаем, насколько сложная задача – их деоккупация. И все же, по вашим оценкам, когда, при каких условиях эти "границы" будут пересечены?

– Ответ очевиден, и он озвучен президентом нашей страны Владимиром Зеленским, который сказал: украинская армия перейдет в контрнаступление тогда, когда она к нему будет готова. Вопрос подготовки является принципиальным. Начинать контрнаступление ради самого процесса, чтобы понести огромные потери, но не получить желаемые результаты – это нерационально.

Поэтому в настоящее время украинская армия накапливает соответствующие ресурсы, приобретает соответствующий опыт, знания и навыки для тех подразделений, которые непосредственно будут этим заниматься. Мы также понимаем, что это процесс сложный. На фоне нашей подготовки и накопления ресурсов российская оккупационная армия пытается выбить наши ресурсы.

Война – история динамичная, и очевидно, что ее итог зависит от ресурсных возможностей сторон конфликта. Кто будет подготовлен более ресурсно и лучше обеспечен, тот и будет иметь успех в этой военной кампании.

– Как раз по поводу ресурсов. В одном из интервью генерал Валерий Залужный сообщил, что на сегодня союзники Украины оказали помощь нашей стране в объеме, достаточном для деоккупации территорий и выхода на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года. По вашим оценкам, есть ли опасность того, что война завершится именно на этой точке?

– Ни в коем случае. Война будет продолжаться, пока не будет освобождена вся территория Украины. Мы исходим из тех ресурсов, которые у нас есть в настоящее время. Но пока их недостаточно для того, чтобы приступать к активным боевым действиям в рамках контрнаступления.