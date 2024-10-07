Селидово не находится в полуокружении армии РФ, но ситуация сложна: что известно

Заявления о том, что Селидово в Донецкой области якобы находится в полуокружении российских войск, не соответствуют реальности. Ситуация в городе остается сложной, однако утверждения из российских СМИ относительно полуокружения чрезмерно преувеличены.

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Об этом в эфире Радио Свобода сообщил корреспондент Марьян Кушнир, работающий на Покровском направлении. Он также отметил, что в ближайшие дни планирует отправиться с военными в район Селидового.

"В полуокружении ли Селидово? Я бы так не сказал. Для меня это очень странная информация, поскольку возможно завтра-послезавтра я планирую в эти направления ехать, работать с военными, которые готовы там показать все, что происходит. То есть это означает, что они готовы повезти еще плюс одного человека, а это значит, что там более безопасно. То есть говорить о каком-то полуокружении – крайне сложно. Даже по DeepState... Что такое полуокружение? Это когда остается один путь въезда-выезда. Но их там – не один путь. Поэтому это очень громко сказано о полуокружении", – отметил Кушнир.

В то же время он подчеркнул, что "маршруты, ведущие в Селидово и Покровск, находятся под огнем FPV-дронов российских войск".

Ранее российские СМИ сообщали, что якобы армия РФ перерезала дорогу Селидово-Курахово, а также о возможном окружении группировки ВСУ в Селидово.

Напомним, что в ISW заявляли, что российские войска продвинулись в районе города Селидово на фоне наступательных операций в Покровском направлении 28 сентября. Они не идут во фронтальные атаки, а пытаются оцепить этот населенный пункт к юго-востоку от главной для них цели – Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель НГУ полковник Руслан Музычук рассказал, что Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Там войска РФ пытаются атаковать более десятка населенных пунктов: предпочтение отдают пехотным штурмам небольшими группами, однако периодически применяют бронетехнику и авиацию.

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