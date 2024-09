Пытаются окружить с севера и юга: в ISW назвали город, который войска РФ атакуют на Покровском направлении

Российские войска недавно продвинулись в районе города Селидово на фоне продолжающихся наступательных операций на Покровском направлении 28 сентября. Они не идут во фронтальные атаки, а пытаются окружить этот населенный пункт к юго-востоку от главной для врага цели – Покровска.

О ситуации рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, а также заявления украинских военных и российских блогеров-милитаристов.

Отмечается, что несколько дней назад оккупанты продвинулись в южную часть Селидово по улице Шевченко и к югу от населенного пункта. Пропагандисты из РФ публиковали кадры, утверждая, что на них видно, как одиночная российская машина движется со стороны Украинска (город к юго-востоку от Селидово). При этом сами же задались вопросом, почему это их армия проводит атаки "такими ограниченными силами и средствами в этом районе".

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Селидово, 28 сентября заявил, что ВС РФ атаковали там небольшими пехотными группами в течение последней недели. И во время своих атак оккупанты не используют бронетехнику.

По его словам, враг не проводит фронтальных атак на Селидово, а, по-видимому, пытается окружить населенный пункт с севера и юга.

Параллельно этому российские провоенные блогеры утверждали, что ВС РФ также продвинулись "на 450 метров в глубину к северу от Николаевки" (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки) и прошли к северо-западу от Новогродовки в направлении Сухого Яра (оба к юго-востоку от райцентра). Однако в ISW не обнаружили визуального подтверждения этих заявлений пропагандистов.

Подтверждено же, что в течении 27-28 сентября российские войска продолжали наступление к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецкой, Николаевки, Гродовки и Крутого Яра; к югу – возле Даченского; к юго-востоку – вблизи Новогродовки, Лысовки, Мариновки, Селидово и Цукурино.

Сообщается, что районе Николаевки (к западу от Гродовки) сейчас действуют подразделения российской 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ).

В то же время бойцы 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Нацгвардии нанесли потери российским оккупантам на Покровском направлении, остановив бронетанковую колонну войск РФ возле Селидово. Защитники уничтожили вражескую военную технику и живую силу, а также взяли часть оккупантов в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель НГУ полковник Руслан Музычук рассказал, что Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Там войска РФ пытаются атаковать более десятка населенных пунктов: предпочтение отдают пехотным штурмам небольшими группами, однако периодически применяют бронетехнику и авиацию.

