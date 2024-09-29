Возле Селидово бойцы НГУ уничтожили вражескую бронетанковую колонну и взяли в плен оккупантов. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины нанесли потери российским оккупантам на Покровском направлении. В районе Селидово они уничтожили бронетанковую колонну войск РФ, а также взяли часть захватчиков в плен.

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Об этом рассказали в официальном Telegram-канале НГУ. По оккупантам результативно отработала 15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады ("Кара-Даг").

"После относительно стабильной недели без слишком активных попыток механизированных штурмов, сегодня утром оккупанты попытались наступать, задействовав для поддержки 1 танк, 2 БМП и баги с пехотой. Тем самым пытались прорвать позиции 15-й бригады", – говорится в сообщении.

Гвардейцы отразили вражеское наступление, уничтожив всю технику россиян и ликвидировав живую силу. Часть же оккупантов стала пополнением нашего обменного фонда.

"Эта попытка для них стала неудачной, но она явно не последняя. Держим строй", – отметили в НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав оккупационных войск в Харьковской области. Недавно Третья штурмовая бригада продемонстрировала в сети, как "выбивала страйки" из вражеской пехоты.

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