'Загнали в посадку и подорвали': в Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав оккупационных войск в Харьковской области. Недавно Третья штурмовая бригада продемонстрировала в сети, как "выбивала страйки" из вражеской пехоты.

Видео дня

Видео было опубликовано на Telegram-канале бригады. Оккупантам пришлось недолго бегать под прицельным огнем наших бойцов.

Так, одну группу противника защитники загнали в посадку и взорвали, других ликвидировали на их позициях, а еще троих врагов уничтожили на открытой местности.

"Так оккупанты бегают под прицелами бойцов Третьей штурмовой. Быстро, но не долго.

Корректировали огонь подразделений и уничтожали бойцы Батальона беспилотных систем, а также подразделение бригады Mosquitos и Revenge group с 1-го мехбата. Российских 200 и 300 много не бывает!" – подчеркнули защитники.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой показали, как отбивают атаки оккупантов. Враг для штурма тремя заходами привлек танки, бронетранспортер, боевую машину пехоты и МТ-ЛБ. Сначала защитники поразили два танка и БТР, остановили движение – а дальше добили тех, кто попытался скрыться.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении украинские воины отразили вражеский механизированный штурм. В атаке 26 сентября оккупанты задействовали около 50 единиц техники. Из них 40 единиц были уничтожены или поражены воинами батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.