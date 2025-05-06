Семь ударов по промзоне: оккупанты обстреляли Краматорск

6 мая Краматорск снова оказался под вражеским огнем. Город подвергся семи ракетным ударам.

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По предварительной информации, все ракеты попали в район промышленной зоны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

На месте обстрелов сейчас работают экстренные службы. Специалисты оперативно обследуют территорию, чтобы выяснить масштабы разрушений и возможное наличие жертв. Информация уточняется.

"Краматорск подвергся 7 вражеских ударов. По предварительной информации, все по промзоне. Устанавливаем последствия", – отметил Гончаренко.

Страна-агрессор Россия под утро 6 мая совершила атаку дронами-камикадзе по Харькову: после десятков взрывов в городе горели дома, авто, ресторан и павильоны на одном из крупнейших рынков. Из-за действий агрессора пострадали четыре человека.

Вечером в понедельник, 5 мая, российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа Shahed. В Одесском районе есть повреждения инфраструктуры, один человек погиб.

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