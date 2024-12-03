Семерых военных уже обменяли, среди остальных – много гражданских: в Координационном штабе объяснили, что не так со 'списком Москальковой'

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) отреагировали на заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, которая обвинила Украину в срыве обменов и обнародовала список из якобы 630 пленных украинцев. В штабе назвали ее действия циничной игрой на публику, поскольку на самом деле семерых пленных из списка Москальковой уже обменяли, а 14 являются гражданскими, которых, по нормам международного права, нельзя менять на оккупантов.

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Соответствующее заявление сделал секретарь КШППВ, бригадный генерал Дмитрий Усов. Его распространила пресс-служба штаба.

"С российской стороны звучат громкие заявления о количестве пленных, которых они якобы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, по официальным каналам никаких реальных предложений мы не получали. Эта игра россиян – только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников", – сказал Усов.

По словам генерала, украинская сторона внимательно изучила список Москальковой и обнаружила в нем нестыковки:

"Что мы видим: семерых пленных уже обменяли, немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий есть 14 гражданских. То есть российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права", – пояснил военный.

Поэтому эти списки и громкие заявления россиян, по словам Усова, предназначены "лишь для расшатывания ситуации" – таким образом Москва пытается дискредитировать государственные органы Украины.

"На самом деле реальные предложения от российской стороны мы получаем только относительно обмена пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют. Сотни российских пленных – в том числе и тяжелораненых – прозябают в украинских лагерях уже больше года или двух", – сказал генерал.

Кроме того, пленные россияне, чьей судьбой РФ не интересуется с самого начала полномасштабного вторжения.

"Конечно, условия содержания не сравнимы с российскими застенками. Однако мы держим этих людей согласно нормам Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на наших Защитниц и Защитников. Никакого другого резона держать их у нас и тратить на них деньги наших налогоплательщиков нет", – заявил Усов.

Также в списке россиян нет тяжелораненых украинских военных и женщин – хотя именно эти категории необходимо в первую очередь возвращать согласно международному гуманитарному праву.

"Россия не соблюдает никаких законов войны и не желает этого делать. Судьба собственных граждан российскую так называемую власть как не интересовала, так и не интересует. Пропагандисты играют на публику. Реальные же механизмы возвращения – репатриация, смешанные медицинские комиссии, обмен "всех на всех" – до сих пор надежно заблокированы Кремлем", – подытожил Дмитрий Усов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Москалькова обвинила Украину в срыве обменов пленными и опубликовала список 630 украинских пленников. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг это заявление и подчеркнул, что Украина готова унести всех своих граждан из плена.

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