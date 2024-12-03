В России снова обвинили Киев в затягивании обмена украинских военнопленных: Лубинец отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг заявления россиян о том, что Киев якобы срывает обмен пленными с государством-агрессором. Он в очередной раз подчеркнул: Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания.

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Так Лубинец отреагировал на заявление российской обмудсменки Москальковой. Представительница российских оккупантов опубликовала список 630 украинских пленных, выдав, что Украина якобы затягивает процесс обмена.

"В очередной раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! Российские методы остаются неизменными и как всегда циничными по отношению к тем людям, которые ждут возвращения домой своих защитников!" – подчеркнул Лубинец.

Он напомнил, что недавно Украина заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию. Однако Россия, которая не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии.

Это не в первый раз, когда россияне цинично обвиняют Украину в затягивании обмена пленными. В начале ноября Москалькова, а также представитель МИД РФ Захарова, выздали, что Киев "не хочет работать над обменами".

По словам российской омбудсменки, Украина якобы больше года не дает согласия на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й отдельных бригад. Лубинец снова опроверг ее слова, отметив, что наше государство всегда готово принимать всех наших граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Лубинец заявил, что у партнеров есть идеи, как активизировать процесс возвращения из российского плена гражданских украинцев и военнопленных, а также депортированных детей. Основная идея – найти государство-покровительницу, которое возьмет на себя обязательство заниматься этим вопросом.

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