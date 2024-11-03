Захарова и Москалькова выдали, что Украина срывает обмен пленными: омбудсмен эмоционально ответил

Представители страны-агрессора РФ обвинили Украину в том, что она якобы не хочет забирать своих военнопленных. Соответствующие заявления сделали уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Обе утверждали, что Киев "не хочет работать над обменами". На эти упреки ответил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что наше государство всегда готово принимать всех наших граждан.

Что говорят в РФ

Москалькова выдала, что "виду политизации вопроса украинской стороной" процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно. Она заявила, что Украина якобы более года не дает согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й отдельных бригад. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.

"Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", – написала уполномоченная.

Захарова тем временем заявила, что есть прямой путь обмена военнопленными. "Все для этого каналы институализированы и работают. Они (Украина – Ред.) не хотят это делать", – выдала она на брифинге.

Представительница МИД РФ также критиковала желание украинской стороны привлечь к процессу обмена партнеров из других стран, которые могли бы стать посредниками между Украиной и Россией.

Ответ Лубинца

Украинский омбудсмен заявил, что хочет получить от российской коллеги все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть. Он отметил, что как правило именно РФ тормозит процессы обмена и использует это как метод влияния на украинское общество.

"Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право!" – написал Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, Лубинец заявил, что международные партнеры высказали новые предложения, которые могут ускорить процесс возвращения из российского плена гражданских украинцев и военнопленных, а также депортированных детей. Основная идея – найти государство, которое возьмет на себя обязательство заниматься этим вопросом и выполнять функции украинских дипломатов в РФ.

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