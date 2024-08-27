'Семьи должны об этом знать': Зеленский сказал, что с возвращением 'азовцев' из плена есть сложности

С возвращением из плена бойцов НГУ "Азов" есть сложности. Именно поэтому их семьи должны об этом знать.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции. Она прошла на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Было принято решение, для меня было очень важно, чтобы прежде всего семьи наших героических военных, которые в плену, семьи пленных, чтобы они понимали, что происходит. Потому что есть сложности с возвращением азовцев, разные причины. Наверное, надо, чтобы семьи знали все эти вызовы и сложности, и именно поэтому я попросил сначала", – отметил Зеленский.

Президент также рассказал, что на Ставке был утвержден соответствующий формат работы с семьями бойцов НГУ "Азов", а также работа по согласованию списков не только из ГУР.

"ГУР теперь вместе с СБУ, вместе с Лубинцем и с внешней разведкой. Они согласовывают эти списки, они задают друг другу те вопросы, которые семьи или их представители задают эти вопросы публично, и должны получить ответы. Они будут задавать эти вопросы в своем сегодняшнем формате в этом Центре возвращения наших пленных и также верим, что найдут ответы", – добавил президент.

Он также отметил, что очередное освобождение пленных 24 августа было совпадением с годовщиной Дня Независимости Украины, ведь подготовка обмена длилась долгое время.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву при посредничестве ОАЭ удалось вернуть из плена РФ еще 115 своих Героев. За них стране-агрессору вернули столько же российских военнослужащих, преимущественно срочников, захваченных при наступлении в Курской области.

92 из 115 – военнослужащие системы МВД, большинство – защитники Мариуполя: 89 воинов Нацгвардии и трое – ГНСУ. Почти 90% уволенных – солдаты срочной службы, которые более двух лет находились в плену, рассказал глава МВД Игорь Клименко. По прибытии в Украину возвращенные защитники вместе спели Гимн Украины.

При этом в проекте "Хочу жить" показали разницу между тем, как встречают освобожденных из плена в Украине и РФ: российских срочников выстроили возле автобуса, словно заключенных перед этапом.

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