Сенченко: больше никаких 'договорнячков' по Крыму, сопротивление 'консерв' Путина будет сломлено. Интервью

Украина не должна ни с кем согласовывать вопрос освобождения оккупированного Крыма, поскольку воюет за свою землю. Попытка в очередной раз вынести Крым за скобки и путем "договорнячков" прийти к приемлемому для Кремля решению абсолютно исключена. Такую позицию разделяют и западные союзники нашего государства. В Европе и США до сих пор присутствуют агенты путинского режима, "консервы", но их сопротивление будет успешно сломлено.

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Украинская армия получит вооружение, необходимое для освобождения всей страны, включая Крым. Важно, чтобы российская оккупационная армия потерпела военное поражение в этой войне, которое лишит ее возможностей для агрессии на десятилетия. Эти десятилетия понадобятся для коренных трансформаций в системе коллективной безопасности мира, а также для преобразований внутри самой РФ. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

– Случаи "бавовны" в Крыму сегодня стали чуть ли не обыденным явлением, о Крыме как туристическом регионе перестали говорить даже оккупанты. И все же, когда речь заходит об освобождении украинского полуострова, озвучиваются определенные нюансы. Что Украина недостаточно сильна в военном плане, что, может быть, с сугубо политической точки зрения необходимо повременить с этим и так далее. Как вы думаете, согласовано ли с нашими союзниками освобождение Крыма?

– Я считаю, что мы вообще не должны согласовывать этот вопрос. Мы должны действовать. К этому пришла украинская власть. После событий 2014 года, после начала оккупации Крыма мы пытались прислушиваться к месседжам послов или еще кого-то, кто обещал разобраться, и в итоге утратили контроль над Крымом. Потом была вся эта пляска в Минске, где каждый врал по-своему, но при этом однозначно речь не шла о возвращении Крыма. Все это закончилось. Украина воюет за свою территорию, и здесь победа наполовину никому не нужна, потому что она будет означать лишь паузу в войне, которая приведет к новой российской агрессии.

Я думаю, что и на Западе сегодня превалирует именно такая точка зрения.

Но при этом надо понимать, что путинские "консервы" никуда не делись. В разных странах они присутствуют в разных пропорциях, но и в Штатах, и в Европе какие-то круги пытаются обсуждать различные варианты: а может, нужно помочь Путину сохранить лицо и так далее. Эти попытки еще будут, но, на мой взгляд, проводники такой точки зрения сегодня в меньшинстве.

Поэтому украинская власть, опираясь на действия украинского народа, украинской армии должна просто выполнять задачу освобождения всей нашей территории, вообще не осуждая эти вопросы.

– Но согласитесь, что во многом наши успехи на поле боя зависят от военной помощи наших западных партнеров. В частности, военные эксперты утверждают, что, если бы нам было предоставлено дальнобойное вооружение, мы имели бы намного большие успехи и, возможно, к этому времени освободили бы всю территорию нашей страны. Поэтому мы все же вынуждены оглядываться на мнение наших партнеров.

– У программистов есть понятие циклической ссылки. Тут тоже есть определенные зацикленные процессы. Понятно, что если бы только украинская власть так ставила вопрос – давайте нам дальнобойное оружие, мы будем освобождать Крым, - то под ковром нас могли бы просто задавить. Начать шантажировать. Такие попытки были даже в недавнем прошлом. Разного рода визитеры были в Киеве, которые пытались навязывать именно такую точку зрения – давайте найдем некую формулу мира, в которую Крым не войдет, вынесем его за скобки, а когда-нибудь…

Но тут очень важна позиция украинского народа. У Зеленского есть возможность сказать: хорошо, посмотрите, чего хочет народ. Вы хотите просто смены власти в Украине? Тогда продолжайте дальше шантажировать меня на эту тему. Это хороший, мощный ответ, когда единым фронтом выступает власть и украинский народ.

Теперь что касается Запада. В политике там, к сожалению, есть разные люди. Есть разного рода политические спекуляции, те, кто не чурается поддержки со стороны Российской Федерации в различных формах. Многие замарали руки в этом деле. Но у них есть свой электорат. И очень важно, что украинский президент напрямую обращается к народам, общается с западными средствами массовой информации, выступает в парламентах, пусть и в дистанционном режиме.

Это намного эффективнее, чем некие переговоры тет-а-тет в высоких кабинетах. Потому что, имея поддержку электората в тех странах мы таким образом обеспечиваем себе необходимую поддержку власти в этих странах, которые являются нашими донорами и партнерами.

Что касается поставки разных дальнобойных систем, то это не только вопрос сдерживания или не сдерживания освобождения Крыма. Понятно, что есть определенная боязнь, потому что тяжело моделируется поведение Путина.

Мы видим канонический пример Германии. Напомню, при Меркель нам отказывались поставлять даже двигатели от комбайнов, которые украинские производители ставили на бронемашины, то есть на средства защиты личного состава. Это не танки и не бронетранспортеры. Высокоточные подшипники для наших производителей тоже отказывались поставлять, и так далее. Все это было запрещено.

Но этот путь мы прошли. И я думаю, что сопротивление будет сломлено. Мы получим немецкие танки, получим от всех стран, которые нам сегодня помогают, больше оружия и по объему, и по характеристикам, более адаптированное к тем задачам, которые сегодня стоят перед украинской армией.

Что касается США, то там тоже есть рубежи: боевая авиация, дальнобойные ракеты для систем HIMARS, возможно, ударные беспилотники. Это тоже непростой путь, который нужно проходить.

– Действительно, сегодня уже никто не говорит о сохранении лиц Путина и уже почти не предостерегают от того, чтобы провоцировать его, по крайней мере, в публичном пространстве. И все-таки, как вы сказали, поведение российского диктатора тяжело прогнозируется. Допускаете ли вы, что у западных политических элит имеются опасения по поводу того, что если Украина начнет предпринимать серьезные действия по освобождению Крыма, Путин может прибегнуть к своему последнему аргументу, ядерному?

– Я думаю, что степень этого опасения – не опасности, а именно опасения – западных политиков на сегодня значительно ниже, чем несколько месяцев назад, когда Путин начал ядерный шантаж. Потому что все страны, включая Китай, что очень важно с точки зрения отрезвления Путина, высказали достаточно четкую позицию на эту тему: что это недопустимо.

Поэтому даже теоретически Путин может оказаться под угрозой ответных действий со стороны не только Украины и наших партнеров, но и со стороны тех, кого он считает своими партнерами или, по крайней мере, не противниками в той войне, которую он развязал.

Поэтому я думаю, что против этого уже выстроился достаточно мощный международный фронт. Думаю, и внутри путинской клики нет критической массы сторонников таких шагов.

– Высказываются мнения по поводу поэтапного освобождения оккупированных территорий. Дескать, еще до того, как будет освобождена вся Украина, мы подписываем мирный договор с Россией и там же прописываем обязательства страны-агрессора, что до определенного снова она полностью освободит территорию Украины, в частности, и Крым. Следует ли идти на такие компромиссы?

– Это совершенно неплодотворные фантазии. Безусловно, освобождение наших территорий будет происходить поэтапно, но по мере продвижения украинской армии и по мере ухода российской. Кстати, уход российской армии с определенных территорий может даже опережать продвижение украинской армии, если к этому созреет внутриполитическая ситуация в России и будет достаточно мощное внешнее давление.

Но все эти договорнячки… Надо понимать, что в этой войне Россия должна потерпеть военное поражение и утратить возможность проявления агрессии в отношении других стран на десятилетия.

Эти десятилетия нужны российским гражданам, чтобы переосмыслить прошлое, пройти процессы очищения и начать строить нормальную страну – не ту, которая воюет со всеми, а ту, которая на самом деле пытается стать частью цивилизованного сообщества.

Столько же времени потребуется на то, чтобы перестроить систему международной безопасности, начиная от ООН, ОБСЕ, которая, к большому сожалению, проявила себя абсолютно неэффективной структурой, которая была построена по принципу, что в консенсусе должны пребывать все, от агрессора до жертв.

Та же североатлантическая система коллективной безопасности требует переосмысления и серьезных действий, финансовых и организационных решений. И на все это нужно время.

Чтобы у мира появилась эта фора, это время для создания систем, которые бы гарантировали его безопасность и нормальное развитие, необходимо военное поражение России. Без военного поражения, без отрешения от власти всего этого российского правящего класса ничего не произойдет. Будет просто пауза, возможно, очень короткая, после которой будет новая волна агрессии.