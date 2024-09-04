'Сердце прямо на куски': сеть поразили кадры, как спасатели доставали из-под завалов тело ребенка во Львове

Во время ракетной атаки российских оккупационных войск утром 4 сентября во Львове погибли семь человек, среди жертв были дети. В сети появились чувствительные кадры, от которых сердце просто разрывается на куски, как спасатели достают из-под завалов тело погибшего ребенка.

Видео дня

Видео работников ГСЧС опубликовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Очередной жертвой российских террористов стала 7-летняя девочка.

Соответствующие кадры демонстрируют, что российские оккупационные войска действуют как настоящие террористы, подло атакуя ракетами жилые дома и убивая на рассвете детей в их кроватках.

Враг атаковал город ракетами "Кинжал", в результате чего 53 человека пострадали, в том числе 5 детей, еще 7 человек погибли, среди них – 2 детей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября Львов подвергся жестким обстрелам со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки есть погибшие, среди которых дети.

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия устроила комбинированную атаку на Украину. С вечера на нашу территорию залетели "Шахеды", в 02:00 террористы подняли в небо не менее пяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Под утро с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ взлетели два борта МиГ-31К – носители ракет "Кинжал".

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