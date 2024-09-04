'Крыши нет': жители Львова рассказали о российском ударе, в результате которого погибли трое детей. Видео

В ночь на 4 сентября Львов подвергся жестким обстрелам со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки погибли семь человек, среди которых трое детей.

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Жители Львова, пережившие эту страшную ночь, рассказывают о последствиях атаки и ужасе, охватившего их семьи. Соответствующее видео опубликовало Суспільне.

"Фактически, крыши нет. Это вот пробоина эта, и вся крыша. Я думаю, что это одна пробоина, а то вся крыша иссечена", – описывает мужчина, нанесенный вражеской ракетой.

Его сын, мальчик лет 10, находившийся в квартире во время удара, рассказал о том, как они с отцом едва успели скрыться от смертельных обломков.

"Здесь осколок прилетел. Вот здесь, мы здесь все лежим, у нас здесь так все. Мы с папой в последний раз слышим бубух, все осыпается. Мы с папой прямо в тот подвал прыгаем, Мурчик прыгает", – добавил он.

Следует отметить, что на рассвете 4 сентября во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские террористы атаковали город ракетами "Кинжал". Под завалами могут быть еще люди.

Местные СМИ опубликовали ужасающие кадры с места атаки. На них видны масштабные повреждения многоэтажки, сильный пожар и красное от огня небо.

На удар по Львову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", – подчеркнул Зеленский.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во Львове повреждены около полусотни многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек.

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия устроила комбинированную атаку на Украину. С вечера на нашу территорию залетели "Шахеды", в 02:00 террористы подняли в небо не менее пяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Под утро с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ взлетели два борта МиГ-31К – носители ракет "Кинжал".

На рассвете взрывы прогремели не только во Львове, но и в Киевской области, в Ровно, Луцком районе и Кривом Роге.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 сентября оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В результате атаки не менее 51 человек погиб, еще 271 – ранен.

– Также 3 сентября военные преступники РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, оккупанты прицельно сбросили на город управляемую авиационную бомбу.

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