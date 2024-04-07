"Серьезная проблема": в РФ в очередной раз пригрозили Франции из-за заявления Макрона о возможном направлении войск в Украину

В России назвали позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск в Украину в будущем, "серьезной стратегической проблемой". Идея политика не понравилась послу РФ во Франции Алексею Мешкову.

На возможность эскалации он намекнул в комментарии газете Journal du Dimanche в воскресенье, 7 апреля. Слова российского дипломата передает Bloomberg.

У Мешкова спросили, что произойдет, если Париж отправит войска на украинскую территорию. Россиянин ответил, что "отсутствие четко определенных красных линий и сохранение стратегической неопределенности заставляют каждую сторону предполагать худшее".

"Я не утверждаю, что Россия намерена объявить войну Франции, но ясно, что из такого рода мышления возникает серьезная стратегическая проблема", – добавил представитель государства-агрессора.

Он пригрозил, что если французские военные будут находиться в Украине, то будет существовать "угроза для них самих". Более того, Мешков утверждает, что на войне якобы уже погибло небольшое количество "французских наемников".

Также посол возмутился, что россиян не пригласили для обсуждения вопросов безопасности в преддверии Олимпийских игр в Париже, которые начнутся в конце июля.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину. Он объяснил это нежеланием стать "мишенью" для президента России Владимира Путина.

– Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой пригрозил французским военным убийством в случае их прибытия на территорию Украины. Представитель страны-террориста РФ выдал, что ему плевать на мнение президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

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