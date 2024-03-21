'Можете не сомневаться': в Госдуме РФ пригрозили убить всех французских военных, которые прибудут в Украину

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой пригрозил французским военным убийством в случае их прибытия на территорию Украины. Также представитель страны-террориста РФ выдал, что ему плевать на мнение президента Франции Эммануэля Макрона.

Чиновник заявил, что российских террористов не остановит ядерный статус Франции. Об этом Толстой сообщил в интервью французскому телеканалу BFMTV, фрагмент которого опубликовали российские Telegram-каналы.

Чиновник выдал, что российские оккупанты собираются убивать всех французских военных, которые прибудут на территорию Украины. Также представитель Госдумы заявил, что России плевать на президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы убьем всем французских солдат, которые прибудут на украинскую землю. Всех! Нам наплевать на его мнение [Макрона]. Нам плевать на его ограничения. Нам плевать на Макрона, на то, что говорит Макрон. Нам плевать на ограничения Макрона. Поэтому мы убьем всех французских солдат, которые прибудут в Украину", – сказал вице-спикер госдумы РФ.

Более того, он повторил заезженный пропагандистский нарратив о том, что в Украине якобы воюют иностранные наемники. По легенде чиновника, в войне против оккупантов на стороне Украины принимают участие тысячи иностранных военных.

Также Толстой сказал, что российские террористы уже убили на территории Украины 147 французских военнослужащих, и в очередной раз пригрозил, что Россия убьет всех.

"Сегодня в конфликте уже принимают участие 13 тысяч наемников. Из них 367 – французы, из которых 147 уже уничтожены. На сегодняшний день 147 граждан Франции были убиты в Украине. И мы убьем всех. Можете не сомневаться", – заявил Толстой.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что диктатор Владимир Путин опасается оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что члены НАТО не должны исключать возможности отправки войск на территорию Украины. По ее мнению, западные страны, включая США, не должны быть полностью против этой идеи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме прокомментировали данные о том, что страны ЕС обговаривают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут возражать против предложения других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины, и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.