Почему россияне активизировали удары по Одессе и на что они рассчитывают. Интервью с Сунгуровским

Приведшие к многочисленным жертвам атаки российской оккупационной армии на Одессу преследуют две цели. Первая, глобальная, состоит в том, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Вторая, гибридная, – в том, чтобы оказывать психологическое давление на украинцев. Что касается целей врага в текущей наступательной операции, то их также две: накануне выборов в России захватить как можно больше украинских территорий и найти щели в украинской обороне, которые, к сожалению, есть.

Имеет ли враг возможность уничтожать современные образцы западного оружия в Украине, в частности РСЗО HIMARS? К сожалению, да. Ни одно оружие, даже самое мощное и современное, не застраховано от этого. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты уверены в победе Украины, а также отметил, что у украинской армии есть несколько сюрпризов, которые помогут достичь "солидных успехов". Согласитесь, достаточно неожиданное заявление, учитывая текущую ситуацию на фронте. Как вы думаете, о каких именно сюрпризах может идти речь? О той ли помощи, которую должны принять в США, или о чем-то еще?

– Думаю, о чем-то еще. Ведь пока помощь от США зависла, поэтому сложно что-то прогнозировать. Скорее всего, он имел в виду, что на новый уровень выходит наш оборонно-промышленный сектор и что он сможет как-то удивить нашего врага. Мы видели, что уже Magura V5 работает на море (этим дроном был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов". – Ред.), дронов изготовлено уже более миллиона.

Это не первое такое заявление. В прошлом году в США также заявляли, что определенный процент этой помощи будет направлен на то, чтобы повысить устойчивость или постоянство нашей собственной оборонной промышленности.

– Можно ли ожидать, что в течение считаных недель после того, как решение о помощи США Украине будет принято, мы сможем почувствовать это на фронте? Или это долгая история?

– Нет, за считаные недели – нет. Это долгая история. Даже если речь идет о снарядах, то их нужно доставить. Я предполагаю, что эти запасы уже есть, они готовы, осталось только загрузить их и отправить. Но вопрос, чем отправить. Если авиационным транспортом… А дальше? Не через польско-украинскую границу, которая заблокирована. Следовательно, нужно будет еще подождать, даже если помощь будет разморожена.

Все будет зависеть от номенклатуры оружия, которое будет нам предоставляться. Снаряды – это одно дело. Если какая-нибудь более сложная техника, например те же Patriot или танки, то это другое дело, это дольше.

– За последнюю неделю российская оккупационная армия нанесла целую серию ударов по Одессе. Как вы думаете, почему именно Одесса? Почему сейчас? Какую цель может преследовать враг?

– Одесса – это одно из звеньев экспорта нашей продукции по морю. Одна из главных целей, которую преследует Россия, – отрезать Украину от моря. Они уже заявляли, мол, мы захватим Николаев, Одессу, все южное побережье Украины. Для внутреннего пользования нужно как-то подтверждать свои слова.

Что касается сосредоточения ударов по населенным пунктам – это тоже не новость. Они предпринимаются для психологического эффекта, чтобы подавить нашу волю.

– В сети распространяется видео, на котором изображен момент якобы уничтожения украинского HIMARS. Может ли это быть правдой?

– Может. Здесь я больше ничего не могу сказать. Конечно, может, потому что любую технику можно подбить.

– Чем можно подбить HIMARS из того, что есть в арсенале у россиян?

– Например, авиационными ракетами. Опять же, это зависит от комплекса факторов, в частности, от того, где именно подбили, от маскировки, от маневрирования и т. д. Если HIMARS был ближе к линии фронта, там могла достать артиллерия. Вопрос, откуда он применялся: с закрытой позиции, из какого-нибудь блиндажа, бункера или с открытой позиции. Это тактическая история. Никто от этого не гарантирован. И танки горят.

– Если посмотреть на карту боевых действий, какова текущая цель оккупационной армии?

– Если говорить в целом, то главная цель – захватить как можно больше территорий. Как минимум выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Дальше срабатывает оперативный принцип – бить по слабым местам. Они нащупывают такие места и там продвигаются, а затем расширяют плацдарм. Это свидетельствует о состоянии нашей обороны во всех смыслах – и фортификации, и наличии личного состава и техники.

– Вы не считаете, что в преддверии очередных выборов в России враг использует больший ресурс, чем обычно?

– Конечно, так и есть. Они любят всяческие сакральные даты. Под выборы сделать подарок своему "императору".

Почему, например, горят их самолеты, сбиваемые нашей противовоздушной обороной? Почему они теряют по 1200 солдат каждый день? Они не считаются с потерями. Как они говорят, "мы за ценой не постоим". Вот они за ценой и не стоят.