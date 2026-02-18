Серия точных ударов: бойцы СБУ ликвидировали тыловые пункты управления РФ. Видео

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли серию ударов по военным объектам РФ в глубоком тылу. Ночную операцию провели за линией фронта, уничтожив ряд ключевых элементов инфраструктуры противника.

Информацию обнародовала пресс-служба Службы безопасности Украины на официальном сайте ведомства. В сообщении указано, что подразделения продолжают системно уничтожать военные цели врага как на передовой, так и вне ее. В СБУ отметили, что удары были точными и результативными.

Что именно поразили

Среди уничтоженных целей – четыре штаба и командные пункты управления. Также под удар попали три места дислокации личного состава, в частности подразделений спецназа ФСБ РФ.

Кроме этого, бойцы поразили один объект производства беспилотных летательных аппаратов, два склада горюче-смазочных материалов, две позиции запуска БпЛА, склад боеприпасов и логистический хаб. Также ликвидированы четыре командно-наблюдательных пункта и другие военные объекты.

Масштаб операции

Поражение таких объектов существенно затрудняет управление подразделениями противника. Это влияет на снабжение ресурсов и подготовку новых атак.

Ночные удары выполнили с применением беспилотных аппаратов "FP-2" компании "Fire Point". Они были оснащены боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции. По данным СБУ, подразделения и в дальнейшем продолжают уничтожать военный потенциал РФ в разных районах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. На объект, расположенный в районе поселка Волна, наведались дроны Центра спецопераций "Альфа".

