Подконтрольная часть Донецкой области – это наш ключевой укрепленный район, который враг не может захватить в течение 4 лет тотальной войны.

Далее текст на языке оригинала.

Сьогодні мережа фортець Донбасу захищає усю Україну. Жодної подібної лінії оборони за ними не існує.

Здати без бою наш Східний Вал – означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма. З вкрай поганими перспективами.

Здача територій ворогу без бою – це гарантована глибока політична криза в середині країни. Ворог прагне цього найбільше – щоб ми боролися одне з одним, а не з ним.

Моральний, людський, юридичний аспекти – за межею.

Гарантії шановних партнерів – це прекрасно, тільки щось мені пригадується, ми вже маємо чудові гарантії. У 1994 році отримали їх у Будапешті.

І найголовніше. Насправді можна було би лише цим і обмежитись. Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації — можна отримати мир в обмін на приниження і здачу територій?

Через скільки днів/тижнів/місяців розпочнеться новий ворожий наступ? Що тоді будемо віддавати?