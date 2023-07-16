Севастополь испугали мощные взрывы: оккупанты заявили об атаке беспилотников, ВМС ВСУ – о 'курении'

Во временно оккупированном Крыму заявили, якобы Украина совершила на полуостров "комбинированную" атаку беспилотниками. С ночи 16 июля мощные взрывы раздавались в бухте Севастополя, где российская противовоздушная оборона якобы уничтожала "надводные и воздушные БПЛА".

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Так утверждали пропагандистские ресурсы, а впоследствии "отражение атаки" подтвердил гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев, конечно же, не предоставив никаких кадров. В ВМС ВСУ потроллили захватчиков, указав на "курение" ими в неустановленных местах.

"Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом… Было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты. Предварительно, сработала система ПВО", – писали российские паблики около 03:00 воскресенья.

На утро так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя заявил, что силы противовоздушной обороны и флот РФ "отражали массированную атаку вражеских БПЛА" на город.

По его словам, это было над морем в районе мыса Херсонес, возле Севастопольской бухты и Балаклавы. Там "один беспилотник был сбит силами ПВО", а еще "пять подавлены средствами РЭБ".

Кроме этого, утверждал Развожаев, российский флот "уничтожил два надводных БПЛА" на внешнем рейде. Традиционно, по заявлениям гауляйтера, в причин для паники не было.

"Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали", – уверял он.

Приспешник оккупантов призвал крымчан не бояться "бавовны", а доверять "только официальной информации", согласно которой, в Севастополе "тихо и все спокойно", военные продолжают "контроль воздушной обстановки", оперативные службы "наготове".

В Военно-морских силах ВСУ отреагировали на заявленную оккупантами очередную "бавовну" в Крыму. В частности, спикер Дмитрий Плетенчук назвал ее "курением в неустановленных местах".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля жители Севастополя всю ночь жаловались на взрывы и стрельбу. Гауляйтер Развожаев дал комментарий только после 10-ти утра, заявив, что это были "учения".

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