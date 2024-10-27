"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога и куда летят дроны
Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 27 октября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию нашей страны с северо-восточного направления.
Пуски враг повершил с Курской области РФ. По Украине начала распространятся воздушная тревога, предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Шахеды" двигались из Сумской области в сторону Черниговщины, Харьковщины и Полтавщины. По состоянию на 20:40 в ВС предупредили об активность тактической авиации оккупантов на юге. Была угроза применения авиационных средств поражения.
Движение "Шахедов" по состоянию на 21:00:
– новая группа БПЛА из Курской области на Сумскую область;
– несколько групп "Шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину;
– "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад.
Обновление от Воздушных сил по состоянию на 22:00:
– несколько групп "Шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины курсосм на юго-западный;
– БПЛА в Черниговской области курс на Киевщину;
– БПЛА в Киевской области курс на столицу;
– "Шахеды" на Полтавщине курсом на Черкасщину;
– на юге Харьковщины курсом на юг.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение ночи и утра 27 октября отразили очередную массированную воздушную атаку РФ, уничтожив 41 беспилотник. Еще десятки дронов упали под действием средств радиоэлектронной борьбы.
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