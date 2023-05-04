Шантаж набирает обороты: оккупанты угрожают лишением родительских прав родителям подростков, не получившим паспорт РФ – ЦНС

Россияне заставляют детей от 14 лет на временно оккупированных территориях получить российский паспорт. В случае отказа родители подростков должны заплатить штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Так, оккупанты заявили, что все жители ТОТ в возрасте 14 лет, не зависимо от их личного желания, обязаны получить гражданство РФ.

Как отмечается, рожденные после 30 сентября 2022 года дети автоматически получают российское гражданство. Оккупанты пытаются искусственно увеличить количество граждан РФ на захваченных территориях, чтобы "оправдать" свою оккупацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

- омбудсмен дал совет украинцам на оккупированных территориях брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые "документы", после деоккупации их можно будет просто избавиться.

– в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни.

– российские власти на оккупированных территориях Донбасса оказывают давление на пенсионеров, чтобы те брали паспорта государства-агрессора. Для этого они даже создали специальные "мобильные группы" ;

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