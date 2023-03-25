Шедевр, обов'язковий для перегляду усім українським бійцям та командирам, гідний найвищих державних нагород! Цей безцінний урок тактики та боєздатності будуть викладати та передивлятись в усіх країнах в арміях усіх країн, це будуть вивчати у військових академіях.

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Порятунок в останній момент і розгром лобової атаки штурмових груп Вагнера на позицію батальону К-2 54-ї механізованої бригади, яким командує Герой України та Народний Герой Кирило Верес, один з кращих українських командирів за усі 9 років війни.

Це сталося у грудні 2022-го року. Біля 40 найманців Вагнера з першими промінями сонця розпочали атаку з двох боків на передову українську позицію. Противник переважав у кілька разів.

Але батальйон К-2 - одна з найбоєздатніших українських частин. І швидко піднятий квадрокоптер, точне корегування, призова стрільба українських мінометників, сміливі дії українських бійців дозволили змінити хід бою. Завдяки якісній підготовці, організації бою, чіткому управлінню та зв'язку, чіткій взаємодії аеророзвідки, вогневої підтримки, бронетехніки, Це перша частина бою за Т-образну посадку.

Вчора Кирило здійснив одну свою мрію - його канал К-2 зібрав 100 тисяч підписників, і тепер Кирило отримає Срібну кнопку Youtube. Для нього це важливо, він командир з розвиненим візуальним мисленням.

Для Кирила дуже важливе визнання у вигляді підписок на канал, тепер його мета - 1 мільйон підписників та золота кнопка. З військової точки зору, цей унікальний фільм вартує набагато більшого. Прошу усіх підписуватись на К-2, наступні серії будуть не менш захопливими.