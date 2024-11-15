Шел с костылем и цветами: 22-летний украинец попытался 'оригинально' пересечь границу со Словакией, но план провалился. Фото

На Закарпатье пограничники задержали 22-летнего киевлянина, который с искусственными цветами и костылем шел в направлении украинско-словацкой границы. Он делал вид, что хромает, и пытался убедить, что идет посетить могилы родственников.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Отмечается, что молодого человека задержали на окраине поселка Великий Березный Ужгородского района.

"Магическое исцеление нарушителя с "инвалидностью" произошло у границы со Словакией", – отметили в ГПСУ.

Подозрительный молодой человек попал в поле зрения пограничников на автобусной станции "Великий Березный". Они решили проследить за ним.

Встретив пограничников, киевлянин сначала убеждал, что приехал на Закарпатье, чтобы посетить могилы родственников. Однако он так и не смог ответить, кто из его семьи и где именно похоронен.

"Чтобы басня выглядела правдивее, киевлянин даже приобрел ритуальный букет цветов. Кроме того, молодой человек прихватил с собой костыль и делал вид, что хромает", – рассказали пограничники.

Но когда мужчина понял, что это "не пройдет", признался, что планировал попасть в Словакию.

Нарушителя доставили в пограничное подразделение и составили на него протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф от 3400 гривен до 8500 гривен или административный арест сроком до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

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