Шесть ракет одним залпом: 108 бригада ТРО показала, как обстреливает позиции российских оккупантов. Видео

Бойцы 108-й Днепропетровской отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины активно работают по российским оккупантам. Для этого они используют реактивные системы залпового огня на шасси пикапа.

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Кадры обстрела позиций армии РФ опубликовали на официальной странице Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По врагу одним залпом выпустили шесть ракет.

"Мини-"грады" Днепропетровской бригады Сил теробороны мощно работают по врагу. Пусть враг знает – мы не оставим его в покое!" – сказано в подписи.

Из таких систем залпового огня запускают ракеты С-8. Они имеют калибр 80-миллиметров и изначально предназначались для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха.

Система управления импровизированной украинской РСЗО обычно находится внутри самого пикапа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинские военные создали высокомобильную реактивную систему залпового огня, состоящую из ракетного блока Б-8М1 от самолета, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли". Установка стреляет неуправляемыми 80-миллиметровыми ракетами С-8 советского образца.

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