Шли кукурузным полем: в Одесской области поймали группу мужчин, которые хотели попасть в Молдову. Фото

В Одесской области 16-летний подросток хотел заработать денег на уклонистах, однако его план "прогорел". Юного "сусанина" вместе с "клиентами" поймали пограничники.

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Восемь нарушителей, следуя за подростком, пытались попасть в Молдову. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Предприимчивый 16-летний парень нашел мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации, благодаря интернету. Он разместил в своем Telegram-канале объявление, в котором предлагал услуги "поводыря" за немалую сумму. С каждого уклониста подросток брал от 7 до 10 тысяч долларов.

Он проложил маршрут по Приднестровскому сегменту границы. А чтобы остаться незамеченными, вел уклонистов ночью кукурузным полем.

Однако все эти уловки не помогли и пограничники обнаружили группу нарушителей. Пойманные с поличным, они бросились бежать, но напрасно.

На всех уклонистов составлены админпротоколы. А в отношении 16-летнего переправителя направлено сообщение в Нацполицию.

Заметим, что уклонистов привлекают поля – то подсолнечные, то кукурузные. Они надеются, что эти сельскохозяйственные культуры как-то помогут им пересечь границу. Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали трех мужчин призывного возраста, которые пытались бежать в Молдову. До границы они хотели пройти подсолнечным полем.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Одесской области пограничники задержали 12 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Молдову из-за "Приднестровья". Их поймали вблизи села Новосеменовка.

Также в Одесской области пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили ухилянцев за границу. Они следовали указаниям организатора – администратора Telegram-канала, который предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через Приднестровье.

Перед этим в Одесской области водитель фуры пытался перевезти в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

А в Карпатах украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся убежать горами в Румынию. Для маскировки уклоняющие одели брюки-кикиморы и камуфлированные футболки.

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