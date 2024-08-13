В штанах-'кикиморах' и камуфлированных футболках: в Карпатах группа 'туристов' пыталась бежать в Румынию. Фото

Украинские пограничники задержали в Карпатах двух мужчин, пытавшихся бежать горами в Румынию. Для маскировки уклонисты одели брюки-кикиморы и камуфлированные футболки.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ. Отмечается, что беглецы добрались почти до самой границы.

"В штанах-"кикиморах" нарушители границы пытались протоптать маршрут в Румынию", – говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что уклонистов заметили, когда им до пересечения границы оставалось всего 50 метров. Их задержал пограничный наряд.

При этом "путешественники" хорошо подготовились: чтобы быть незамеченными среди лесных зарослей, они одели специальную камуфлированную одежду. Особенно потешили пограничников штаны-"кикиморы" уклонистов.

"План не сработал, зато впечатление таки произвели", – отметили в погранслужбе.

На задержанных составили протоколы об админправонарушениях, дело направили в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прикарпатье местный правоохранитель организовал канал переправки уклонистов в Румынию. Он также привлек к своей схеме двух гражданских жителей Ивано-Франковской области.

В Украине десять перевозчиков отключили от системы "Путь". Их подозревают в том, что они переправляли уклонистов за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!