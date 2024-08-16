Пытались пробраться подсолнечным полем: пограничники поймали троих уклонистов на границе с Молдовой. Видео

В Одесской области пограничники задержали трех мужчин призывного возраста, которые пытались бежать в Молдову. До границы они хотели проникнуть подсолнечным полем.

Видео дня

О неудачной "прогулке" уклонистов под подсолнухами сообщили в Госпогранслужбе. Пограничники также обнародовали видео задержания нарушителей.

Одесситам подсказали такой романтический маршрут через границу с Молдовой в анонимном Telegram-канале. За это они должны были заплатить по тысяче долларов сразу. А после успешного "путешествия" – еще по 6,5 тысячи долларов.

Однако уклонистам не удалось скрыться от пограничного наряда. Их задержали и составили на всех админпротоколы.

Напомним, недавно на Одесщине пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили уклонистов за границу. Они следовали указаниям организатора – администратора Telegram-канала, который предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через Приднестровье.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Одесской области водитель фуры пытался перевезти в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

А в Карпатах украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся убежать горами в Румынию. Для маскировки уклонисты надели брюки-кикиморы и камуфлированные футболки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!