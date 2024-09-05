Пытались незаконно попасть в Молдову через 'Приднестровье': пограничники задержали группу из 12 уклонистов. Фото и видео

Пограничники Подольского отряда задержали 12 мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины. Это произошло вблизи села Новосеменовка в Одесской области.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Благодаря оперативной информации и техническим средствам охранники быстро обнаружили группу. Один из мужчин попытался скрыться, но все были задержаны.

Выяснилось, что задержанные воспользовались услугами Telegram-канала, где им предлагали нелегальную переправку в Молдову через Приднестровский сегмент.

Организатор сделки, администратор канала, обещал за вознаграждение в размере 120 тысяч гривен с каждого "гарантированное" пересечение границы. Однако благодаря усилиям пограничников их попытка оказалась неудачной.

На всех задержанных составлены административные протоколы по части 2 статьи 204-1 КУоАП, а дела переданы в суд.

Напомним, недавно на Одесщине пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили уклонистов за границу. Они следовали указаниям организатора – администратора Telegram-канала, который предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через Приднестровье.

В Одесской области водитель фуры пытался перевезти в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

А в Карпатах украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся убежать горами в Румынию. Для маскировки уклоняющие одели штаны-кикиморы и камуфлированные футболки.

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