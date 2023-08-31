Шли на посадку: в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы на Донбассе с двумя украинскими Ми-8

В Вооруженных Силах Украины рассказали детали катастрофы с украинскими вертолетами Ми-8, которые разбились во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области. В результате катастрофы, предварительно, погибли шесть человек, когда вертолеты как раз заходили на посадку.

Видео дня

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что потери пока еще уточняются, причины катастрофы пока неизвестны.

Однако есть информация, что в то время как раз взлетел российский истребитель Су-35, а украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного поражения.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был вражеский истребитель Су-35", – подчеркнул Евлаш.

По его словам, начальник прессслужбы 18-й отдельной бригады армейской авиации сообщил, что погибших, предварительно, было шестеро. Следователи устанавливают детали и обстоятельства катастрофы. Результаты будут известны впоследствии.

Напомним, катастрофа произошла 29 августа вблизи Бахмута.

"Павшие имели офицерские звания. Один из них – родом из Полтавщины, остальные – из других регионов Украины", – сообщил представитель 18-й отдельной бригады Евгений Ракита.

Прощание с пилотами состоится в Полтаве. Панихида запланирована на 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора. Имен и обстоятельств гибели пока не разглашаются в целях безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дня украинской авиации произошла трагедия – в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика (по данным из сети, их позывные – "Минка" и "Проказин").