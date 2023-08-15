Шойгу цинично заявил, что РФ не использовала в Украине кассетные боеприпасы, и похвастался 'успехами': в сети ответили

Министр обороны РФ Сергей Шойгу соврал, что российская оккупационная армия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы. Военный преступник цинично заявил, что Россия якобы не применяла такое вооружение "по гуманитарным соображениям".

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При этом Шойгу выдумал, что страна-агрессор якобы "положила конец доминированию Запада в военной сфере". Об этом он заявил на XI Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу заявил, что США поставили в Украину кассетные боеприпасы и назвал это "военным преступлением". При этом пожаловался, что гуманитарные организации не осудили такой поступок американских властей.

"У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", – заявил Шойгу.

Кроме того, Шойгу выдумал, что война РФ против Украины "положила конец доминированию Запада в военной сфере". Военный преступник заявил, что возможности цивилизованного мира "по навязыванию своих интересов существенно сократились".

Стоит отметить, что журналист Юрий Бутусов в своем Telegram упрекнул Шойгу в циничной лжи. По его словам, российские пропагандистские паблики открыто заявляют, что оккупанты используют в Украине кассетные боеприпасы, однако Шойгу делает идиота из себя и всех граждан РФ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины начали использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке страны, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.

Ранее сообщалось, что Украина представила министерству обороны Соединенных Штатов Америки первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в войне с Россией. В частности, была передана информация о количестве выпущенных снарядов DPICM и количестве уничтоженных целей.