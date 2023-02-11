Шольц: до конца марта 80 танков Leopard 2 должны быть готовы для передачи Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что до конца марта 2023 года боевые танки Leopard 2 будут готовы для того, чтобы передать их украинской армии. В то же время, политик признал, что вложится в эти сроки может быть сложно.

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Речь идет про 80 единиц этой военной техники, которую Берлин пообещал Киеву. Об этом Шольц сказав в пятницу, 10 февраля, на брифинге, где обсуждались итоги саммита лидеров Европейского союза, передает Укринформ. На встрече присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Так канцлер ФРГ ответил на вопрос корреспондентов. У него спросили, реально ли передать ВСУ два батальона танков до конца первого месяца весны.

"Надеюсь, что, в конце концов, это удастся сделать", – сказал он.

При этом европейский политик признал, что, возможно, сделать это "будет нелегко". Берлин, как он заверил, пытается ускорить этот процесс с партнерами.

Накануне появилась информация, что первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года. Об этом сказал Борис Писториус, министр обороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, В правительстве Нидерландов сказали, что украинской армии не будут передавать танки Leopard 2A6, которые страна арендует у Германии. Однако Киев все же получит партию боевых танков Leopard, но более старого образца. Речь идет проболее сотню единиц танков Leopard 1A5.

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