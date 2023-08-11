Шольц прокомментировал слухи о передаче Украине ракет Taurus: что сказал канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слухи о передаче Украине ракет Taurus, дальность которых составляет до 500 км. Политик заявил, что в дискуссиях относительного этого вопроса нет ничего нового.

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То есть решение об отправке этого вооружения Силам обороны Украины еще не принято. Об этом Шольц сказал в пятницу, 11 августа, передает немецкий канал N-TV.

"Нет нового положения дел, о чем можно было бы сообщить по этому вопросу. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на отправке средств ПВО, тяжелой артиллерии и танков", – отметил канцлер.

Шольц добавил, что таким в данное время есть курс, по которому Берлин будет продолжать двигаться, "тесно консультируясь с международными партнерами".

Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ, по всей видимости, рассматривает вопрос о поставке Украине Taurus. Однако Берлин против того, чтобы это оружие било по территории России. В связи с этим ракеты могут специально модифицировать.

В издании предположили, что Шольц не одобрит поставку этих ракет, пока не убедится в том, что они не смогут атаковать страну-агрессор.

Крылатые дозвуковые ракеты "воздух – земля" Taurus могут бить по целям на расстоянии до 500 километров. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО объектов противника.

Ранее депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц призвал Берлин не тянуть с поставками Украине ракет Taurus. Он предостерег власть страны от потери времени в этом вопросе. Шварц заявил, что такое вооружение Силам обороны очень нужно для того, чтобы поддержать контрнаступление.

Однако Германия пока не решается передать Украине Taurus, опасаясь, что Силы обороны могут применить их для ударов по территории страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что ВСУ все же получат от союзников американские ATACMS и немецкие Taurus. "Я думаю, они будут разблокированы. Но это требует больше времени", – заявил глава МИД.

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