Германия несет историческую ответственность за Украину.

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В ХХ веке Германия принесла Европе огромные страдания. Именно поэтому на Берлине лежит особая ответственность за предотвращение еще одной подобной человеческой трагедии. Поскольку неспровоцированное наступление России на Украину продолжается, бундесканцлеру Олафу Шольцу пора вмешаться и предоставить Киеву все необходимое для защиты украинского народа. Время не терпит отлагательств: недавние действия Украины в Курской области с использованием немецкой техники имели значительный, но ограниченный успех. Кроме того, они продемонстрировали, что украинцы могут победить, но им нужна поддержка Запада, чтобы дойти до победного конца.

Я вырос в Советском Союзе, где за два десятилетия до моего рождения нацисты убили миллионы людей. Поколения немецких лидеров клялись удерживать призрак чудовищной войны на расстоянии. Россия Владимира Путина – самое ощутимое проявление фашистской угрозы в Европе с 1945 года. Однако сегодня правительство Шольца планирует сократить помощь Украине вдвое и заморозить все новые запросы на помощь до конца года – как раз в тот момент, когда украинцы перехватывают инициативу.

Вместо того чтобы ждать, пока российские войска пересекут границу и, без сомнения, атакуют новые больницы, школы и торговые центры, Украина начала наступление на Курскую область, часто используя технику, предоставленную Германией и другими свободными странами. Комитет по обороне Бундестага одобрил использование немецкого оружия в этой кампании. Это хорошая новость, и она подчеркивает важность поддержки Запада в успехе Украины. Но Киев может снова оказаться на задворках в ближайшее время, если сокращения Шольца продолжатся и немецкая помощь Украине иссякнет.

Германии еще не поздно изменить курс. Сегодня моя организация, "Инициатива обновления демократии", запускает петицию с четким посланием: Шольц должен не просто отменить запланированное им сокращение помощи – он должен увеличить помощь Германии Украине. И предоставить системы дальнего радиуса действия, необходимые для того, чтобы остановить российскую агрессию у ее истоков. В том числе желанные ракеты "Таурус", которые могут уничтожить Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, нанести решающий удар по линиям снабжения захватчиков и, возможно, изменить ход войны.

Это было бы наилучшим исполнением исторического долга Германии. Как отметила в прошлом году в своем обращении к ООН украинская правозащитница Александра Матвийчук, "связь между миром и правами человека неразрывна, каждое государство, которое систематически игнорирует права человека, представляет угрозу для всех на своей территории и за ее пределами". Защитники свободы и демократии должны быть вооружены не только банальностями, когда агенты автократии бросают в бой танки, ракеты и самолеты.

Поддержка Украины делает жизнь немцев и всех европейцев более безопасной. Ведь Путин угрожает не только ближайшим соседям, но и демократическому порядку на всем континенте. Некоторые в Германии остро осознают эту реальность. Министр обороны Борис Писториус недавно заметил, что его страна должна быть готова к войне в течение пяти лет. "Мы не должны верить, что Путин остановится на границах Украины", – предупредил Писториус. В этом он прав. Но вместо того, чтобы наращивать собственные вооруженные силы (рискуя, что при этом возникнут внутренние политические потрясения) в ожидании такого исхода, Германия может предотвратить само возникновение угрозы, решительно поддержав Украину оружием, которое пылится на складах бундесвера. Запад остался в стороне, когда Россия вторглась в Грузию и аннексировала Крым. Если Москве позволят поглотить всю Украину, то линии фронта пройдут не в Харькове и Херсоне, а в Вильнюсе, Варшаве и, возможно, даже в Берлине.

И хотя военные авантюры Путина свидетельствуют о том, что он представляет собой смертельную угрозу, его вялая реакция на то, что Запад фактически помогает украинцам защитить себя, свидетельствует о том, что его можно остановить. Путин не идет на эскалацию, когда мы даем отпор. Наоборот! Он идет на обострение конфликта, когда мы его умиротворяем. Москва пригрозила "военными и политическими последствиями", если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. После того, как их вступление в НАТО стало делом решенным, Путин изменил курс: на самом деле у него "нет проблем" со вступлением этих стран в Альянс. В мае прошлого года президент России говорил об "огромных рисках" для союзников Киева, если они поставят Украине истребители F-16. Сейчас истребители американского производства поступают на вооружение украинских ВВС, и Путин, похоже, не ближе к тому, чтобы развязать Третью мировую войну с НАТО, чем два года назад.

Проще говоря, вероятность того, что Путин завтра пойдет на Германию, потому что западные лидеры открыли ему дверь в Украине, гораздо выше, чем если Берлин возьмет на себя ответственность лидера и выступит против российского диктатора сегодня. Как и все современные немецкие лидеры до него, Олаф Шольц неоднократно повторял, что прошлое его страны – это бремя для формирования ее настоящего. В прошлом месяце он заявил о войне в Украине: "Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место – на стороне Украины". Украина лишь попросила Германию выполнить это обязательство – в своих призывах предоставить жизненно важную военную помощь. Тем не менее, когда Киеву понадобились ракеты "Таурус" – решающий фактор, который мог бы предотвратить будущее кровопролитие, – Шольц холодно отверг эту просьбу как "безответственную".

На самом деле, единственный, кто уклоняется от ответственности, – это сам немецкий канцлер.