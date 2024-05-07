Шольц заявил, что Германия готова оперативно направить 35 тыс. военных для поддержки союзников

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности своей страны оперативно выслать 35 тысяч военнослужащих для поддержки союзников. Он заявил, что Германия полна решимости защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО.

Такое заявление Шольц сделал во время своего визита в Литву. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

"Около 35 тысяч немецких солдат готовы быстро оказать поддержку нашим союзникам в чрезвычайных ситуациях", – сказал канцлер.

Шольц также отметил, что Россия просчиталась, поскольку вместо разделения Европы и ослабления НАТО война укрепила единство Альянса. Он подчеркнул: "Безопасность наших балтийских союзников – это наша собственная безопасность", и любое нападение на страны Балтии является недопустимым нападением на Германию.

"Именно поэтому Германия и другие союзники два года назад решили передислоцировать дополнительные подразделения в страны Балтии, чтобы существенно усилить восточный фланг НАТО", – рассказал канцлер ФРГ.

Напомним, Олаф Шольц в поздравлении с Пасхой упомянул о полномасштабной войне, которая продолжается в Украине. Он пообещал поддерживать нашу страну "столько, сколько нужно".

Доходы от замороженных российских средств в Европейском Союзе можно использовать для закупки вооружения во всем мире в пользу Украины. С этим согласился канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Институт изучения войны также отмечал, что Берлин хочет избежать новых исков за преступления нацистов времен Второй мировой войны, поэтому выступает против конфискации активов РФ.

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