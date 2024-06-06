Шпионил за ВСУ: СБУ задержала российского информатора, который готовил захват Волчанска на Харьковщине. Фото

В Харьковской области задержали приспешника государства-террориста России, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск. Разведданные требовались оккупантам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на этом направлении.

Предателя разоблачили специалисты Службы безопасности. В пресс-службе ведомства сообщают, что он находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным контрразведки, задержанный – идейный сторонник раш*зма, которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка РФ. В активную разведывательно-подрывную деятельность он был вовлечен уже во время повторного российского наступления на север Харьковщины.

По указанию кураторов из страны-агрессора житель региона отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, прикрывающих с воздуха в боях с врагом сухопутные подразделения Сил обороны. Кроме этого, шпион пытался выявить боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов

Информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих селений, где фиксировал геолокацию защитников Украины. Также он "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы. Затем предатель передал полученные сведения российской спецслужбе.

Специалисты СБУ поэтапно задокументировали все преступные действия этого мужчины, провели комплексные меры по обеспечению безопасности наших воинов, а на завершающем этапе задержали шпиона в его доме.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно в Харькове разоблачили сторонника "русского мира", который в сотрудничестве со спецслужбой РФ шпионил за подразделениями ВСУ. В частности, экс-сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск пытался установить пункты размещения ПВО, а еще искал в городе возможное базирование бойцов подразделения "Кракен" ГУР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!