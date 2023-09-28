Шпионил за штабами Сил обороны: агент российского ГРУ получил 15 лет тюрьмы

Агент российского ГРУ, который шпионил за штабами Сил обороны, проведет за решеткой 15 лет. Вражеский приспешник передавал оккупантам данные о локациях подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харькове и Черновцах.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Также российский агент передавал оккупантам электронные координаты важных мостов и электроподстанций в регионах Украины.

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" в мае 2023 года, во время совершения скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах.

Как сообщается, вражеским агентом оказался мужчина, ранее проживавший в Черновцах, а в 2021 году переехавший в Харьков и работавший техником по настройке интернета.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину его дистанционно привлек к сотрудничеству кадровый сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ ).

Фигурант привлек внимание агрессора из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной социальной сети "Одноклассники".

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Во время своего пребывания в Харькове вражеский агент следил за расположением украинских блокпостов и объектов фортификации в городе, а также передавал информацию о местонахождении местных энергетических объектов оккупантам.

Позже коллаборант, следуя указаниям своего "куратора", вернулся в Черновцы под прикрытием посещения родственников. Однако его основной целью было следить за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.

Для связи с российской спецслужбой он использовал анонимный мессенджер.

На основании собранных доказательств Служба безопасности считает, что вражеский агент виноват по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 111 – пособничество государству-агрессору; части 2 и 3 статьи 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификация ее участников.

Суд на основании доказательств, собранных украинскими спецслужбами, признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ успешно задержала вражескую информаторку, которая предоставляла оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области. В частности, она сообщала данные о местонахождении и движении украинских защитников, участвовавших в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины обезвредила действующую на территории Харьковщины агентурную сеть главного управления России. Злоумышленники собирали компромат на военных Вооруженных сил Украины и корректировали удары по Харькову.

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