Шри-Ланка отправит делегацию в Россию для поиска граждан, которых завербовали для войны против Украины

Шри-Ланка отправит делегацию высокого уровня в Россию, чтобы расследовать вербовку своих граждан для войны против Украины и установить их судьбу. По неофициальным данным, к захватчикам могли присоединиться примерно 600-800 жителей островного государства в Южной Азии.

Участвуя в полномасштабном вторжении на стороне оккупантов, в Украине уже погибли по меньшей мере 16 шриланкийцев-военнослужащих в отставке, сообщили в министерстве обороны страны. В Reuters отметили: кампании вербовки россияне продвигают в социальных сетях, в том числе в WhatsApp. Они нацелены на бывших военнослужащих и обещают высокую зарплату и российское гражданство.

Кандидатам сбрасывают контакт агента, который затем организовывает перелет и помогает собирать документы.

Такие "вакансии" оказались достаточно популярными, поскольку Шри-Ланка находится в наихудшем финансовом кризисе за более чем семь десятилетий. Уровень бедности в стране по сравнению с допандемическим удвоился.

Ранее в этом месяце власти Шри-Ланки начали расследование сообщений о том, что ее граждан, в основном прошедших военную подготовку, продают для участия в войне против Украины. Об этом информировал министр иностранных дел Тарака Баласурия.

"Основная задача заключается в определении точного количества лиц в России. По неофициальным данным, в РФ находится примерно 600-800 человек из Шри-Ланки", – заявил он.

В минобороны сообщали о 288 жалобах от членов семей граждан, которые незаконно уехали воевать на стороне Российской Федерации. Уже арестованы семь человек, в том числе генерал-майор в отставке, за причастность к торговле людьми.

Тарака Баласурия добавил, что среди делегатов будут министр обороны Шри-Ланки Камаль Гунаратне и бывший посол в России.

Как писал OBOZ.UA, партизаны из объединения "Атеш" ранее заявили, что страна-агрессор задействовала в наступлении на Харьковщину наемников из Африки. Оккупанты отправляют их в передовые загоны штурмовать украинские позиции.

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