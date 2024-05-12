Россия бросила в наступление на Харьковщине наемников из африканского корпуса – 'Атеш'

Страна-агрессор РФ задействовала в наступлении на Харьковщину наемников из Африки. Оккупанты отправляют их в передовые загоны штурмовать украинские позиции, в результате чего африканцы несут тяжелые потери.

Об этом 12 мая сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "В наступлении на Харьковскую область задействован Африканский корпус наемников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация поступила от агентов "Атеш" из штабов 44-го армейского корпуса ВС РФ.

Наемники из стран Африки уже несут огромные потери, поскольку не были готовы к такой войне.

"Россияне посылают их в передовые загоны, зная, что большинство с них не вернутся со штурмов. Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 человек исполнили свой традиционный военный танец", – заявили в "Атеш".

Также сообщается, что на Харьковщине наступают наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

"Россияне вербует и задействует наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать над тем, стоит ли взаимодействовать с такой страной", – говорится в сообщении движения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия России утром 10 мая пыталась прорвать оборону Украины на границе с Харьковщиной. Из Волчанска и соседних сел проведена эвакуация мирного населения. Атаке подверглись села Стрелечья, Пыльная, Борисовка Харьковского района, Гатище Волчанского района. В течение дня атаки были отбиты, заявили в Минобороны Украины.

– Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ начала контрнаступление на Харьковщине. По его словам, украинское военное командование знало о планах врага и рассчитало силы для отпора.

– В селе Огурцово на Харьковщине зафиксировали не менее трех единиц военной техники РФ, что говорит о продвижении противника, сообщили аналитики DeepState вечером 11 мая. В ВСУ рассказали, что из-за большого давления врага украинским военным пришлось отойти с некоторых позиций. При этом оккупанты гибнут "пачками".

– По данным ISW на 12 мая, войска РФ добились успехов на севере Харьковской области.

– Аналитики предполагают, что оккупанты пытаются захватить Волчанск, чтобы создать угрозу для ВСУ, обороняющихся на Купянском направлении.

– Как прогнозирует военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оккупанты, подключая резервы, будут пытаться оккупировать Волчанск, выйти на Липцы и штурмовать Казачью Лопань. Однак это все "ограниченные возможности ограниченного контингента", который даже в серой зоне не смог сразу достигнуть поставленных задач, а его новое наступление дается с большим трудом и большой кровью, отмечает Коваленко.

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